Réformes et souveraineté : le Mali s'ouvre au dialogue stratégique avec l'International Crisis Group Publié le mardi 10 juin 2025

Le Premier ministre malien, Général Abdoulaye Maïga, a reçu le lundi 9 juin 2025 à Bamako Dr Comfort Ero, présidente de l’International Crisis Group (ICG), pour une séance de travail axée sur la mise en œuvre des réformes de réconciliation nationale. Au cœur des discussions : la consolidation de la souveraineté malienne sans rupture avec l'engagement international.



Aux côtés du ministre de la Réconciliation, Général Ismaël Wagué, et de plusieurs membres du gouvernement, le chef de la Primature a exposé les efforts engagés pour restaurer un climat de paix et de confiance dans le pays. Parmi ces avancées : un cadre juridique pour le désarmement, démobilisation et réinsertion (DDR), un fonds dédié aux déplacés internes et une implication accrue des autorités traditionnelles dans les processus locaux de réconciliation.



Ces initiatives répondent aux recommandations formulées dans le rapport de l’ICG publié en janvier dernier, intitulé "A Course Correction for Mali’s Sovereign Turn". Ce document plaidait pour un retour progressif à une gouvernance inclusive, mettant en garde contre un isolement institutionnel incompatible avec les besoins de stabilisation.



Lors de l’entretien, Dr Comfort Ero a salué l’engagement des autorités maliennes, tout en soulignant le besoin de données fiables pour évaluer l’impact réel des réformes. Elle a insisté sur l’importance d’indicateurs clairs concernant la réintégration des ex-combattants et le retour durable des populations déplacées, des points jugés encore insuffisamment documentés.



Le gouvernement malien, quant à lui, a réaffirmé sa détermination à conjuguer souveraineté nationale et coopération internationale, dans une dynamique fondée sur le respect mutuel, la transparence et la responsabilité partagée.



Cette visite s’inscrit dans un contexte de transition délicate pour le Mali, entre réappropriation de ses leviers de décision et nécessité de partenariats constructifs pour asseoir une paix durable.







KONE M.