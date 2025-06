Influenceurs et Tiktokeurs : Une distinction essentielle à mieux comprendre - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Influenceurs et Tiktokeurs : Une distinction essentielle à mieux comprendre Publié le mercredi 11 juin 2025 | Mali Tribune

Tweet



Entre divertissement et engagement citoyen, la confusion entre influenceurs et tiktokeurs est courante au Mali. Pourtant, ces deux notions sont bien distinctes.

Mali

Selon le dictionnaire Larousse, un influenceur est "une personne qui, par sa position sociale, sa notoriété et/ou son exposition médiatique, exerce un pouvoir d’influence sur l’opinion publique, voire sur les décideurs".







À l’inverse, un tiktokeur est avant tout un créateur de contenus divertissants sur TikTok : challenges, danses, humour, et autres vidéos courtes qui captivent l’audience par leur spontanéité et leur créativité.







Adama Traoré, lycéen, partage son point de vue : "Je ne vois pas de différence entre un influenceur et un tiktokeur, puisque tous deux proposent des contenus divertissants et drôles."





Aboubacar Kanté, commerçant, renchérit : "Pour moi, quelqu’un qui a beaucoup d’abonnés sur n’importe quel réseau social est un influenceur."





Mariam Keïta souligne cependant une nuance importante : "Au Mali, quand on dit 'je suis influenceur', les gens réagissent souvent en disant : 'Ah, tu danses sur TikTok ?' Pourtant, les deux rôles n’ont rien à voir."



Salimata Koné, étudiante, apporte un éclairage précis : "Aujourd’hui au Mali, on confond les deux notions. Si on me demande, je dirai qu’Alima Togola est une influenceuse, tandis que Bouscape et Momo sont des tiktokeurs."







Une distinction essentielle à mieux comprendre



L’amalgame entre influenceurs et tiktokeurs témoigne de l’évolution rapide des médias sociaux et de leur impact sur la perception du public. Si tous les tiktokeurs peuvent potentiellement devenir des influenceurs, tous les influenceurs ne sont pas nécessairement des créateurs de contenus humoristiques ou de danse.



Une meilleure compréhension de ces rôles aiderait à distinguer l’impact social d’un influenceur, souvent impliqué dans des débats sociétaux, du marketing digital ou de l’éducation, et celui d’un tiktokeur, dont la mission première reste le divertissement et l’engagement communautaire sur TikTok.



Mariam Coulibaly



(Stagiaire)