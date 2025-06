Coupe du monde des clubs : Le coup d’envoi prévu pour ce week-end - abamako.com

Coupe du monde des clubs : Le coup d'envoi prévu pour ce week-end Publié le mercredi 11 juin 2025 | Mali Tribune

Avec son nouveau format, le coup d'envoi de la Coupe du monde des clubs sera donné ce week-end. Sociétaire du Red Bull Salzbourg, Néné Dorgeles y participera avec son club.



Le tournoi mondial, dans sa nouvelle forme, sera disputé pour la première fois en 2025 m. Des clubs de l'AFC, de la Caf, de la Concacaf, de la Conmebol, de l'OFC et de l'Uefa y participeront pour un total de 32 équipes dans une compétition qui aura lieu aux États-Unis en 2025.Cet événement véritablement mondial rassemblera les clubs les plus performants de chacune des six confédérations internationales : AFC, Caf, Concacaf, Conmebol, OFC et Uefa. C’est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour le football interclubs avec ce compte à rebours qui est lancé pour cette première édition de la nouvelle compétition de clubs de la Fifa se déroulera aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet 2025.





Le tirage au sort de la toute première Coupe du Monde des Clubs de la Fifa à 32 équipes a eu lieu le jeudi 5 décembre 2024 à Miami (États-Unis).





Au total, 12 sites accueilleront les 63 matches qui seront disputés à travers les États-Unis. La finale se jouera au MetLife Stadium de New York New.





La Fifa a dévoilé, en novembre 2024, le trophée officiel de la Coupe du Monde des Clubs de la Fifa, qui sera mis en jeu. Imaginé par la Fifa et réalisé en collaboration avec le joailler de luxe Tiffany & Co, le trophée sera remis au vainqueur de l’édition inaugurale de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la Fifa à l’issue de la finale qui aura lieu le 13 juillet 2025 au MetLife Stadium de New York– New Jersey. La Fifa a annoncé qu'Adidas était le fournisseur officiel de l'édition inaugurale du Mondial des clubs, à l'occasion de la présentation du ballon officiel de la compétition réalisé par ce partenaire de longue date.





Ce dernier rend hommage au pays hôte, de par ses représentations et emblèmes qui évoquent et célèbrent l’héritage des États-Unis. Sur un fond nacré, des motifs en forme de blocs, des arêtes vives ainsi que des étoiles et rayures déconstruites rouges, blanches et bleues reflètent les couleurs et symboles du drapeau.





Les 32 clubs qualifiés ont obtenu leurs tickets via différents canaux à travers les différentes confédérations. Afrique - 4 équipes de la Caf. Trois par la voie des champions (Ligue des champions de la Caf) et une par la voie du classement. Asie - 4 équipes de l'AFC. Trois par la voie des champions (Ligue des champions de l'AFC) et une par la voie du classement. Europe - 12 équipes de l'Uefa. Quatre par la voie des champions (Ligue des champions de l'Uefa) et huit par la voie du classement. Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes - 4 équipes de la Concacaf. Toutes par la voie des champions (Coupe des champions de la Concacaf).



Océanie - 1 équipe de l’OFC. Par la voie du classement.



Amérique du Sud - 6 équipes de la Conmebol. Quatre par la voie des champions (Copa Libertadores de la Conmebol) et deux par la voie du classement.







Pays hôte - 1 équipe.



La compétition débute par une phase de groupes composée de huit groupes de quatre équipes. Chaque équipe joue les autres équipes de son groupe une fois. Les équipes ayant fini aux deux premières places de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Se jouent ensuite des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales et une finale, sur un seul match à élimination directe à chaque tour. Pas de match pour la troisième place.



Bangaly, avec Fifa.com







Les clubs qualifiés



Al Ahly (EGY) – Ligue des champions de la Caf 2020/21, 2022/23 et 2023/24



Wydad (MAR) – Ligue des champions de la Caf 2021/22



ES Tunis (TUN) – Voie du classement Caf



Mamelodi Sundowns (RSA) – Voie du classement CAF



Al Hilal (KSA) – Ligue des champions de l’AFC 2021



Urawa Red Diamonds (JPN) – Ligue des champions de l’AFC 2022



Al Ain (UAE) – Ligue des champions de l’AFC 2024



Ulsan HD FC (KOR) – Voie du classement AFC



Chelsea (ENG) – Ligue des champions de l’Uefa 2020/21



Real Madrid (ESP) – Ligue des champions de l’Uefa 2021/22 et 2023/24



Manchester City (ENG) – Ligue des champions de l’UefaA 2022/23



Bayern Munich (GER) – Voie du classement Uefa



Paris Saint-Germain (FRA) – Voie du classement Uefa



Inter Milan (ITA) – Voie du classement Uefa



FC Porto (POR) – Voie du classement Uefa



Benfica (POR) – Voie du classement Uefa



Borussia Dortmund (GER) – Voie du classement Uefa



Juventus (ITA) – Voie du classement Uefa



Atlético Madrid (ESP) – Voie du classement Uefa



FC Salzbourg (AUT) – Voie du classement Uefa



Monterrey (MEX) – Coupe des champions de la Concacaf 2021



Seattle Sounders (USA) – Coupe des champions de la Concacaf 2022



CF Pachuca (MEX) – Coupe des champions de la Concacaf 2024



Auckland City (NZL) – Voie du classement OFC



Los Angeles FC (USA) – Barrage d'accession



Palmeiras (BRA) – Copa Libertadores de la Conmebol 2021



Flamengo (BRA) – Copa Libertadores de la Conmebol 2022



Fluminense (BRA) – Copa Libertadores de la Conmebol 2023



River Plate (ARG) – Voie du classement Conmebol



Boca Juniors (ARG) – Voie du classement Conmebol



Inter Miami (USA) – Club du pays hôte



Botafogo (BRA) – Copa Libertadores de la Conmebol 2024







Les groupes de la Coupe du Monde des Clubs 2025



Groupe A



SE Palmeiras (Brésil)



FC Porto (Portugal)



Al Ahly FC (Égypte)



Inter Miami CF (États-Unis)







Groupe B



Paris Saint-Germain (France)



Atlético de Madrid (Espagne)



Botafogo (Brésil)



Seattle Sounders FC (États-Unis)







Groupe C



FC Bayern München (Allemagne)



Auckland City FC (Nouvelle-Zélande)



CA Boca Juniors (Argentine)



SL Benfica (Portugal)







Groupe D



CR Flamengo (Brésil)



Espérance Sportive de Tunis (Tunisie)



Chelsea FC (Angleterre)



Los Angeles FC (États-Unis)







Groupe E



CA River Plate (Argentine)



Urawa Red Diamonds (Japon)



CF Monterrey (Mexique)



FC Internazionale Milano (Italie)







Groupe F



Fluminense FC (Brésil)



Borussia Dortmund (Allemagne)



Ulsan HD (République de Corée)



Mamelodi Sundowns FC (Afrique du Sud)







Groupe G



Manchester City (Angleterre)



Wydad AC (Maroc)



Al Ain FC (Émirats arabes unis)



Juventus FC (Italie)







Groupe H



Real Madrid C. F. (Espagne)



Al Hilal (Arabie saoudite)



CF Pachuca (Mexique)



FC Salzburg (Autriche)