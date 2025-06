CAN féminine 2025 : Rendez-vous en juillet - abamako.com

CAN féminine 2025 : Rendez-vous en juillet Publié le mercredi 11 juin 2025 | Mali Tribune

Le compte à rebours pour la Coupe d’Afrique des nations de foot féminin est lancé. Le tournoi démarrera dans moins d'un mois au Maroc avec la participation du Mali.



Du 5 au 26 juillet 2025, le royaume chérifien accueillera pour la deuxième fois consécutive la compétition phare du football féminin africain. Douze nations, parmi les plus compétitives, se disputeront le trophée tant convoité. L’Afrique du Sud, détentrice du titre, remettra sa couronne en jeu face à des adversaires de plus en plus aguerries, dans un contexte où le niveau de la discipline n’a cessé de progresser au cours de ces dernières années.





L’édition 2022, déjà organisée au Maroc, avait marqué les esprits par son succès populaire et organisationnel. Plus de 50 000 spectateurs avaient assisté à la finale au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, où l’Afrique du Sud s’était imposée 2-1 face au pays hôte pour remporter son tout premier titre continental.





C’était également la première fois que le tournoi accueillait 12 équipes en phase finale, générant un record de 63 buts inscrits en 28 rencontres. Un spectacle riche, salué tant par les observateurs que par les passionnés du ballon rond.





La compétition avait également franchi un cap sur le plan économique avec une dotation totale portée à 2 400 000 USD, contre 975 000 USD lors de l’édition précédente. Les Sud-Africaines, vainqueures, avaient perçu une prime de 500 000 USD, représentant une augmentation de 150 % par rapport à 2018.





Pour l’édition 2024, les équipes qualifiées ont été réparties entre trois groupes. Ainsi, le groupe A comprend: Maroc (pays hôte), Zambie, Sénégal, République Démocratique du Congo. Quant au groupe B, il se compose de : Nigeria (11 titres), Botswana, Tunisie, Algérie. Pour ce qui est du groupe C, on y retrouve: Afrique du Sud (tenante de titre), Ghana, Mali, Tanzanie.





Après le tirage au sort, l’attente touche donc à sa fin. De ce fait, les projecteurs s’apprêtent à se braquer sur le Maroc pour une nouvelle édition prometteuse, entre rivalités historiques, révélations attendues et ambition collective. Le football féminin africain entre dans une nouvelle ère.







Bangaly, avec cafonline.com