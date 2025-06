Lettre à grand-père : Gouvernance par médias sociaux ! - abamako.com

Lettre à grand-père : Gouvernance par médias sociaux ! Publié le mercredi 11 juin 2025 | Mali Tribune

Cher grand-père, la semaine dernière, Dieu merci, on a célébré la fête de Tabaski. La fête des moutons ! Bon, ça va. Ça n’a pas été un peu comme au paravent mais ça va.



On s’est débrouillé chacun à notre manière pour le bélier et les habits des enfants. Quand même, il y avait un sourire sur les lèvres de tous tes petits enfants. Dieu merci !





Bon grand-père, je tiens aussi à t’informer que l’on voit de plus en plus chez nous, une gouvernance par les médiaux sociaux. Oui certes, on a l’habitude de voir la gouvernance par les médias classiques. Le monde a longtemps stagné dans cela. On gouvernait par les médias mais seulement classiques. Les canaux n’étaient pas nombreux et c’était bien cadré.





Mais aujourd’hui, cher grand-père, chacun a une télé et sa télé. Et pire, l’interaction est instantanée aussi la réaction. Tout le monde a un smartphone. Tout le monde est connecté. Et tout le monde informe, interprète et donne son opinion. Et chaque donneur d’opinion, dresse une sorte de communauté autour de lui. Oui chacun a aussi sa communauté.





Les gens qui veulent juste rire, suivent les rigolos. Les gens qui veulent la haine et les guerres, ont leurs pages et activistes préférés. Les racistes et les complotistes, chacun forme son petit groupe d’hommes et de femmes qui le soutiennent. Et ainsi naissent des influenceurs. Des gens qui ne connaissent rien dans un domaine mais qui ont juste eu l’audace de parler.





Oui grand-père, chacun est devenu donneur d’alerte et d’opinions. L’Armée n’est plus laisser à son rythme pour coordonner ses missions et planning. Non, elle est appelée par tout le monde à chaque attaque à l’extrême nord, au centre, au sud ou à l’ouest. Ce n’est l’Armée qui prend son temps pour analyser et savoir quoi faire mais ce se sont des faceboukeurs qui l’interpellent un peu partout.



Et pire, la communication, cher grand-père. La tâche la plus difficile en politique et en matière d’Etat, c’est elle qui donne l’existence et crée la réalité, est laissée au compulsif. Combattre l’obscurantisme est une chose mais la bonne communication dans la lutte contre l’obscurantisme relève d’un niveau pas accessible à tous.





Sur ce je te laisse ici avec ma 301ème lettre. Inch’Allah à mardi prochain !



Lettre de Koureichy