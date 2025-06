Dr. Yvonnick Dakoury Zoni, president de l’UCAO-UUBA : "Cette rencontre s’inscrit pleinement dans la vision éducative de l’UCAO-UUBa" - abamako.com

Dr. Yvonnick Dakoury Zoni, president de l'UCAO-UUBA : "Cette rencontre s'inscrit pleinement dans la vision éducative de l'UCAO-UUBa" Publié le mercredi 11 juin 2025 | Mali Tribune

Dans le cadre de son engagement à promouvoir le dialogue entre les acteurs économiques et les futurs décideurs, l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest Unité universitaire à Bamako (UCAO-UUBa) a accueilli, le 23 mai 2025, une rencontre exceptionnelle avec le Fonds monétaire international (FMI).



Cet événement visait à partager des connaissances, présenter le rapport d’avril 2025 du FMI et échanger sur les défis économiques actuels, offrant aux étudiants une opportunité unique de mieux comprendre les dynamiques financières mondiales et leurs impacts régionaux. Pour cette occasion, nous avons échangé avec le Dr. Yvonnick Dakoury Zoni, président de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest Unité universitaire à Bamako (UCAO-UUBa) sur cette visite des responsables du FMI au sein l’université. Entretien.







Mali Tribune : Quelles sont les motivations de l’UCAO-UUBa à organiser cette rencontre spéciale avec le FMI ?



Dr. Yvonnick Dakoury Zoni : Cet événement est une initiative du FMI que j’ai trouvée très pertinente. L’université, en tant que centre de réflexion, doit comprendre les enjeux des relations entre cette institution internationale et nos pays, notamment le Mali.







Mali-Tribune : Quels sont les objectifs principaux de cette activité pour les étudiants ?



Dr Y. D. Z. : Un pays ne peut pas se développer seul. Il a besoin de partenariats solides avec d’autres nations et institutions. L’objectif était donc de développer la culture du débat et de l’analyse économique, afin de permettre aux étudiants d’exprimer leurs points de vue et d’élargir leurs horizons.







Mali-Tribune : Quels bénéfices les étudiants peuvent-ils tirer de cette rencontre avec le FMI ?



Dr. Y.D. Z. : Le bénéfice majeur concerne l’université et, par extension, les étudiants. D’abord, cette rencontre permet de créer un partenariat avec le FMI, renforçant ainsi les capacités académiques et ouvrant la porte à d’éventuelles aides financières, si elles s’inscrivent dans leur cadre budgétaire. Mais surtout, elle offre un accès direct à des informations de première main sur les réformes économiques.







Mali-Tribune : Comment cette activité s’inscrit-elle dans la mission éducative et sociale de l’UCAO-UUBa ?



Y. D. Z. : Cette rencontre s’inscrit pleinement dans la vision éducative de l’UCAO-UUBa. Nous formons nos étudiants pour qu’ils deviennent des acteurs du changement, conscients des enjeux de leur époque et capables de dialoguer avec les institutions qui façonnent l’avenir économique du Mali. Ce type d’événement constitue un complément essentiel aux cours académiques, offrant une culture transversale aux étudiants en journalisme, communication, sciences juridiques et économiques.



Propos recueillis par



Regina Dena



(Stagiaire)