2e session extraordinaire du comité national de pilotage du projet inclusif : Un bilan encourageant Publié le mercredi 11 juin 2025 | Mali Tribune

Ce mercredi 4 juin 2025, le Ministère du Commerce a accueilli la deuxième session extraordinaire du Comité national de pilotage du Projet de financement inclusif des filières agricoles, élargi au Programme conjoint Sahel.



Cette rencontre, qui intervient dans un contexte de défis multiples liés à la Covid-19, aux conflits et aux changements climatiques, a rassemblé les acteurs clés du développement agricole et économique du Mali.





Après six ans de mise en œuvre du Projet inclusif et trois ans pour le programme SD3C, les résultats obtenus démontrent l’impact positif de ces initiatives sur les producteurs ruraux. Elles ont facilité l’accès au financement et renforcé la capacité des bénéficiaires à entreprendre des activités génératrices de revenus et à établir des alliances commerciales avec les PME agricoles.





Lors de cette session, plusieurs réalisations ont été mises en avant : 314 217 personnes ont bénéficié de services financiers adaptés, dont 244 939 femmes, le développement de quatre nouveaux produits financiers : micro-leasing, warrantage, Muso Yiriwa et Kamalen.



Le projet a mobilisé aussi de plus de 8,7 milliards de FCFA d’épargne auprès des femmes et des jeunes.





Il a également renforcé les capacités de 28 640 producteurs, dont 11 062 femmes et soutenir 357 organisations paysannes pour atténuer les effets de la pandémie de Covid-19.







Un engagement renouvelé pour l’avenir



Le Ministère du Commerce et ses partenaires notamment le Fida, la coopération danoise et la coopération canadienne ont réaffirmé leur engagement à poursuivre ces efforts.





La prolongation du Projet inclusif pour une année supplémentaire vise à consolider les acquis et à garantir une autonomie financière durable aux producteurs ruraux.





"À l’horizon du financement additionnel, le projet ambitionne de renforcer l’inclusion financière, d’accompagner les groupes vulnérables et de structurer les investissements en matière de désenclavement", a rappelé Chaka Magassa, porte-parole des partenaires techniques et financiers.





Cette session a également permis de formuler des recommandations essentielles pour la révision des Programmes de travail et budget annuels 2025, afin d’optimiser l’impact des initiatives en cours.





Amadou Yoro Sidibé, secrétaire général du Ministère du Commerce, représentant le ministre, a souligné l’importance d’une collaboration renforcée pour relever les défis économiques et climatiques du pays.





Il a salué l’implication des partenaires en déclarant : "La rencontre qui nous réunit aujourd’hui est une opportunité d’échanges et de recommandations stratégiques pour finaliser les activités restantes et consolider les acquis obtenus".





Il a également remercié le Fida, le Danemark, le Canada et l’ensemble des partenaires engagés dans cette mission cruciale.



Grâce à cette dynamique de coopération, le Mali continue de progresser vers une inclusion financière renforcée, permettant aux producteurs ruraux de prospérer et de contribuer activement au développement économique du pays.





Ousmane Mahamane