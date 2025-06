M. Ousmane Camara, coordinateur national technique PRPD : « Le projet a été un facteur de cohésion, d’entraide et de partage d’expériences » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société M. Ousmane Camara, coordinateur national technique PRPD : « Le projet a été un facteur de cohésion, d’entraide et de partage d’expériences » Publié le mercredi 11 juin 2025 | Mali Tribune

Tweet

Le projet Paysages Résilients, Productifs et Durables (PRPD), a organisé à Kota un atelier de formation des facilitateurs sur l’approche Association Villageoise d'Epargne et de Crédit (AVEC).



A l’issue de la formation, M. Ousmane Camara, Coordinateur national Technique du projet revient sur les enjeux, les acquis du projet et surtout l’approche AVEC.







Mali-Tribune : Quelles sont les composantes ou axes stratégiques majeurs du projet ?



Ousmane Camara : Le Projet Paysages Résilients, Productifs et Durables (PRPD) a quatre composantes qui sont : Gouvernance renforcée pour des systèmes alimentaires agro-sylvo-pastoraux adaptés au climat et des paysages productifs gérés de manière durable ; Plans de gestion intégrée du paysage durable élaborés et mis en œuvre et démonstration des pratiques et approches de Production innovantes ; amélioration de la finance et des investissements dans les moyens de subsistance et sources de revenus adaptés des communautés agro-sylvo-pastorales vulnérables au Changement Climatique et la composante 4 qui porte sur la gestion des connaissances et mise à l'échelle.







Mali-Tribune : Quelles zones géographiques sont concernées par le projet et pourquoi ces choix ?



O. C. : Le PRPD couvre les régions de Kita, Kayes et Nioro au Mali plus spécifiquement dans les paysages nord (Cercles de Kayes, Yelimané, Nioro et Diéma) et les paysages sud (Cercles de Bafoulabé et Kita) avec un total de 48 communes.



Les paramètres considérés dans le choix de ses zones sont les critères de vulnérabilité avec les acteurs concernés ; la répartition paysages nord et sud ; la proximité avec des aires de biodiversité importantes ; la contiguïté des communes d’intervention, ou du moins leur proximité pour optimiser l’efficience des interventions ; les possibilités de cofinancement par d’autres projets/programmes et la sécurité/accessibilité.







Mali-Tribune : Quels rôles jouent les communautés locales dans la mise en œuvre du projet ?



O. C. : Les communautés locales constituent les principaux bénéficiaires du projet. A ce titre, elles bénéficient de l’appui du projet en termes de renforcement de capacités et d’intrants et équipements agricoles pour une meilleure résilience face aux effets néfastes du Changement Climatique. Et cela, à travers la mise en place des Champs Ecoles Agro-Pastoraux (CEAP) pour une intégration de l’Agroécologie, la promotion de l’approche Association Villageoise d’Epargne et de Crédit (AVEC) au sein des groupements mixtes.







Mali-Tribune : Quels sont les résultats déjà obtenus depuis le lancement ?



O. C. : Nous avons formé 10 maîtres formateurs sur les thématiques transversales : l’Agroécologie, le Genre, la Nutrition et le changement climatique ; créé six centres de formation pour le renforcement de capacité des 150 facilitateurs sur le maraîchage et doté en intrants (semences) et équipements agricoles, des CEAP installés.



Nous pouvons également citer la mise en place et l’animation des 150 CEAP dans les 3 régions d’intervention du projet ; renforcé les capacités de 150 facilitateurs sur l’Approche AVEC et procédé au diagnostic des filières horticoles (maraîchage et arboriculture) porteuses dans les zones d’intervention du projet.







Mali-Tribune : Comment mesurez-vous l’impact environnemental, économique et social du projet ?



O. C. : Du point de vue impact social, le projet à travers l’approche CEAP, a été un facteur de cohésion, d’entraide et de partage d’expériences sur leurs activités agricoles. Cette approche a facilité l’intégration du genre dans les activités de développement communautaire et mieux raffermir les liens sociaux.







Propos recueillis par



Korotimi Diabaté