Obsèques d'Anatole Sangaré, inspecteur général de police : « Je salue en toi le grand commis de l'Etat » Publié le mercredi 11 juin 2025 | Mali Tribune

Le 2 juin 2025, Anatole Sangaré, inspecteur général de police à la retraite a été conduit en sa dernière demeure. A cette occasion, son compagnon, Magloire Kéita a lu une oraison funèbre que nous publions ici.



Mon cher ami et frère Anatole



Tole pour les intimes



Acier pour les initiés



Segal pour tes collaborateurs en dernière date au ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile.





C'est le cœur meurtri et dans une indicible peine que je me présente aujourd'hui devant ta dépouille, pour devoir témoigner des liens très forts qui ont caractérisé, dès les années 60, nos relations personnelles marquées du sceau d'une amitié profonde qui a su résister à l'usure du temps et se nourrir de valeurs partagées. Cette amitié adossée à une estime réciproque s'est inscrite au registre des relations humaines, sociales et professionnelles.





Cher Anatole, je salue en toi aujourd'hui l'ami qui s'est constamment appliqué à cultiver ses relations avec l'autre sous le signe de l'engagement, du partage et du militantisme. Je salue en toi le grand commis de l'Etat dont le leadership a contribué, dans le cadre des hautes fonctions qui ont jalonné ta très riche carrière, à asseoir la culture de l'excellence et promouvoir notamment l'esprit d'équipe, l'assiduité au travail et la ponctualité. Je salue en toi le citoyen totalement dédié au service de son terroir et de son pays. Oui, d'un côté, tu as su être de tous les combats et sur tous les fronts, à travers une constante implication dans les actions et activités relevant de la vie économique, politique, sociale et culturelle dans la cité, y compris le règlement des conflits.





Les notables de Kolin, ton village et ceux de Kita sauront en deviser mieux que moi.





D'un autre côté, tu avais le Mali chevillé au corps, en raison de ton patriotisme inébranlable et obstiné.



Je salue enfin en toi le fidèle engagé, au service de l'Eglise du Mali, qui a pris, en son temps, une part active à la création et l'animation de l'association des cadres catholiques.





Cher Anatole, je retiens de toi :



-ta joie de vivre débordante et communicative,



-ta loyauté,



-ton aversion pour l'injustice, la duplicité et le mensonge,



-ta sagacité qui t'a valu, de la part d'un ami commun, le sobriquet N'Tchi, le jeteur de cauris, tant l'acuité, la finesse et la pertinence de tes analyses et pronostics sur l'évolution de la situation socio-politique de notre pays, axés sur une grille de lecture holistique, vérifiaient de façon systématique.



Je retiens de toi :



-ta pugnacité: tu ne lâchais rien, chaque fois que tu estimais devoir te battre pour une cause,



-ton altruisme: au-delà de ton militantisme dans la vie associative et les œuvres caritatives, notamment au profit des élèves de kita issus de milieux défavorisés, dans le cadre du jumelage entre les villes de Kita et Marly-Le Roi en France, dont tu fus l'un des initiateurs.



Que de services rendus ! En effet, tu n'as cessé d'intercéder auprès d'administrations publiques ou de relations personnelles, en faveur des plus faibles, le plus souvent. Et dans un élan oblatif, tu as continué à faire preuve de la même disponibilité et du même engagement, en dépit du poids de ton âge avancé.



Dans la même veine, cher Anatole, mes frères et moi tenons, de façon unanime, à te redire toute notre reconnaissance, pour avoir sollicité et obtenu, au profit de notre maman Germaine Diarra, une audience auprès du Pape Jean-Paul II, à l'Archevêché de Bamako, lors de sa visite mémorable au Mali, du 28 au 29 janvier 1990. Tu contribuais ainsi à l'exaucement de son intime et ultime vœu de « pouvoir rencontrer le Pape avant de mourir ».



Le Pape l'a reçue durant de longues minutes. Ce fut une rencontre intense en émotion, en compassion et en communion spirituelle, aux termes de laquelle, Germaine Diarra reçut la bénédiction du Saint-Père.



Le regard expressif de maman Germaine sur la photo qui immortalisa cet instant unique, en dit long sur l'immense bonheur qu'elle en a ressenti. Ne nous a-t-elle pas confié par la suite : « je peux maintenant mourir en paix ». Minée par un cancer, elle devait s'éteindre quelques mois plus tard.



Merci grandement pour elle.





Je retiens de toi enfin cher Anatole, ta constance et ta fidélité inoxydable en amitié. Celle que nous avons eue en partage sans une ride, des décennies durant, a irradié vers les relations interpersonnelles de nos enfants.





Seigneur, pour la vie d’Anatole Sangaré et tant de valeurs qu'il nous lègue, nous te rendons grâce. Seigneur, tu as repris celui que nous aimions. Que ta volonté soit faite. Que ton Saint Nom soit béni. Si sa disparition nous plonge dans la tristesse, le chagrin et le désarroi, la promesse de l'immortalité qui lui est acquise à la suite du Christ ressuscité, est là pour nous apporter la consolation.





Cher Anatole, m'adressant maintenant à tes enfants, je leur ferai juste une recommandation :



o Source de légitime fierté pour vous, l'exemple de la vie de votre père particulièrement bien remplie et imperméable à l'indifférence et à la tiédeur, devra désormais s'imposer à vous en tant que repère mémoriel et boussole.



o Soyez également prêts et déterminés à reprendre le flambeau pour porter très haut cet héritage précieux.



Cher ami et frère Anatole, je présente à ta famille éplorée mes sincères condoléances auxquelles mon épouse et mes enfants s'associent pleinement.



A présent, cher Anatole, je te dis au revoir et te souhaite une bonne route. Ta très grande dévotion à Marie te conduisait chaque année au Sanctuaire de Lourdes, en union de prières avec les autres pèlerins, dans la ferveur mariale de l'Assomption. Puisse-t-elle intercéder en ta faveur auprès de son Fils, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il t'introduise en la Demeure du Père, éternellement.



Repose en paix cher frère.



Matigui ka hèrè ka kè i fè.



I SANGARE







Magloire Kéita