À l’occasion de la Journée de la Russie, l’Association Perspective Sahélienne, en partenariat avec l’agence de presse African Initiative, a organisé une conférence-débat ce mardi 10 juin 2025 à Bamako sur le thème : « La Russie et le Mali : de l’Union Soviétique à nos jours ».



Lors de son intervention, Anna Zamaraeva, rédactrice en chef adjointe de African Initiative, a rappelé les grands épisodes historiques liés à l’impérialisme européen, tout en soulignant les tentatives actuelles de réécriture de l’histoire par certains pays occidentaux, y compris celle des nations africaines.



Elle a également évoqué des informations récentes faisant état de l’utilisation de drones ukrainiens dans le nord du Mali, dans une tentative de déstabilisation du pays. Face à cela, elle a salué la coopération entre l’armée malienne et la Russie, qu’elle qualifie de partenaire engagé pour l’indépendance et la dignité du peuple malien.



Mme Zamaraeva a insisté sur la nature fraternelle et égalitaire des relations entre Moscou et Bamako, mettant en avant un partenariat basé sur le respect mutuel et le développement commun.



De son côté, le président de l’Association Perspective Sahélienne a réaffirmé, à travers cette journée symbolique, l’engagement de son organisation aux côtés de la Russie, saluant les actions concrètes menées par ce pays en soutien au Mali.