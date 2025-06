Fête de la Tabaski : Le Président de la Transition appelle les membres du Gouvernement à plus d’abnégation pour le bonheur de la population

© Autre presse par DR

Transition malienne : les militaires prennent le contrôle de la Primature, le Gal Abdoulaye Maïga nommé nouveau Premier ministre

Le chef de l’Etat a nommé ce jeudi 21 novembre 2024, l’ex-ministre d’Etat, ministre de l’Administration et territorial et de la Décentralisation, le Général de Division Abdoulaye Maïga, nouveau Premier ministre et Chef du Gouvernement