Affaires étrangères : Discours du ministre Abdoulaye Diop à la réunion ministérielle des coordinateurs de la mise en œuvre des actions de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine Publié le jeudi 12 juin 2025

A l'occasion de la réunion ministérielle des coordinateurs de la mise en œuvre des actions de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine, Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a prononcé, ce mercredi 11 juin 2025 à Changsha, en Chine.



" Mes premiers mots seront pour saluer et féliciter le Gouvernement de la République Populaire de Chine pour l’organisation réussie de la présente rencontre et pour toutes les prévenances à notre égard depuis notre arrivée en République Populaire de Chine.



La délégation du Mali accorde un intérêt particulier à la présente réunion ministérielle de coordination et de suivi du Forum sur la Coopération Sino-Africaine.



En effet, conformément à la vision de Son Excellence Le General d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat de la République du Mali et Président de la Confédération des Etats du Sahel (AES), le Gouvernement veille à placer les intérêts des populations au centre de nos partenariats internationaux, parallèlement au respect de notre souveraineté et au respect de nos choix stratégiques.



Nous sommes heureux de noter que, de manière constante depuis la mise en place de son cadre de coopération avec l’Afrique, le Gouvernement de la Chine est respectueux de ces principes chers aux pays de la Confédération AES notamment :



- l’égalité souveraine des Etats ;

- la non-ingérence dans les affaires interieures des Etats;

- la non instrumentalisation et la non politisation des droits de l’homme pour des intérêts géopolitiques ;

- l’opposition à des mesures coercives unilatérales, aux sanctions et autres mesures d’intimidation et de menaces contre les Etats.



Les différents rapports que nous avons écoutés avec attention confirment la solidité et le dynamisme de la coopération sino-africaine, un véritable modèle en matière de partenariat Sud-Sud mettant en avant le respect mutuel et le développement partagé.



Je me permets d'attirer l'attention des coprésidents du FOCAC sur la nécessité d’améliorer notre mécanisme de suivi et de coordination, notamment à travers le partage des informations et des résultats des évaluations ainsi que la mise à disposition à l’avance des documents et rapports. Cela permettra aux différents coordinateurs de procéder à des analyses en amont afin de procéder à des interventions plus factuelles et constructives.



En venant dans la belle ville de Changsha, nous n’avons aucun doute concernant la volonté commune des parties africaine et chinoise de mettre en œuvre les engagements du Sommet du FOCAC 2024, notamment les 10 actions fortes annoncées par Son Excellence Monsieur XI Jinping, Président de la République Populaire de Chine, devant ses pairs africains, en septembre 2024.



Excellences Mesdames et Messieurs,



Dans un contexte marqué par une crise inquiétante du multilatéralisme, qui voit la prédominance du rapport de force sur le droit international, le cadre de coopération entre l’Afrique et la Chine, dont nous célébrons cette année le 25ème anniversaire, est un témoignage éloquent de l’importance d’une coopération sincère, respectueuse, fondée sur le partenariat gagnant-gagnant et engagée au renforcement des relations économiques, commerciales, financières et politiques entre les pays du Sud global.



Ce partenariat se présente de manière croissante comme une alternative aux relations déséquilibrées entretenues par d’autres cadres de coopération. A cet égard, le Gouvernement de la République du Mali apprécie les résultats déjà obtenus à travers la mise en œuvre du partenariat entre l’Afrique et la Chine, désormais élevé à un niveau stratégique.Le Mali, à l’instar des autres pays membres de la Confédération AES, inscrit son partenariat avec la Chine dans une continuité innovante, en favorisant davantage les investissements, notamment dans les projets structurants en vue d’un développement durable.



Nos pays apprécient à sa juste valeur l’accompagnement de la Chine pour la transformation structurelle de nos économies, à travers des actions visant, entre autres, la création de chaînes de valeur, la transformation sur place de nos matières premières, un réel transfert de compétences et de technologies, ainsi que la valorisation du contenu local dans les différents projets communs.



Le FOCAC devrait accorder une grande importance au renforcement de la coopération dans les domaines de la paix, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée au Mali et dans l’espace AES pour créer les conditions d’une exploitation optimale de nos immenses ressources naturelles.



A cet égard la Chine devrait mettre l’accent sur le renforcement des capacités opérationnelles de nos Forces de Défense et de Sécurité.



Résolument tournés vers l’avenir, nous sommes convaincus que la convergence de vues entre nos Chefs d’Etat permettra d’assurer le développement harmonieux et durable, mais aussi et surtout de parvenir à la stabilité de nos Etats".



