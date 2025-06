Marché UMOA : le Mali réussit une levée de fonds de 30,53 milliards FCFA avec un taux de couverture supérieur à 100 % - abamako.com

Marché UMOA : le Mali réussit une levée de fonds de 30,53 milliards FCFA avec un taux de couverture supérieur à 100 % Publié le jeudi 12 juin 2025

© aBamako.com

Le Mali réussit une levée de fonds de 30,53 milliards FCFA avec un taux de couverture supérieur à 100 %

Le Mali a levé avec succès 30,530 milliards de FCFA sur le marché financier de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), à l’issue d’une émission simultanée de bons assimilables du Trésor (BAT) et d’obligations assimilables du Trésor (OAT), selon les données officielles de l’Agence UMOA-Titres.



L’opération du 11 juin 2025, qui visait un montant cible de 30 milliards de FCFA, a suscité une demande légèrement supérieure, portant le taux de couverture à 101,77 %. L’État malien a accepté l’ensemble des offres soumises, affichant un taux d’absorption de 100 %, apprend-t-on de Financial Afrik.



Des taux qui sont attractifs pour les investisseurs. Ainsi, trois instruments ont été proposés. Ce sont les BAT à 364 jours avec un rendement moyen pondéré de 9,35 %,, les OAT de 3 ans à 9,22 % et les OAT de 5 ans à 8,33 %.



Le remboursement des BAT est prévu pour le 10 juin 2026, avec un paiement des intérêts anticipé sous forme de précompte sur la valeur nominale (1 million FCFA).

Les OAT seront remboursées respectivement le 12 juin 2028 (3 ans) et le 12 juin 2030 (5 ans), avec un versement annuel d’intérêts de 6,15 % pour les premières et 6,35 % pour les secondes, à partir de la fin de la première année.



Depuis le début de l’année 2025, Bamako a mobilisé 473 milliards de FCFA sur le marché régional, représentant 7,65 % de l’ensemble des émissions des États membres de l’UMOA à la date du 5 juin 2025.



Sur cette période, le capital remboursé par le Mali s’élève à 245 milliards de FCFA, et les intérêts versés à 55 milliards de FCFA.



Cette émission s’inscrit dans la stratégie des autorités maliennes visant à diversifier les sources de financement tout en maîtrisant le coût de la dette et en rassurant les investisseurs sur la solvabilité du pays.







KONE M.