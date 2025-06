Changsha: l’AES tisse une alliance stratégique renforcée avec la Chine - abamako.com

Changsha: l'AES tisse une alliance stratégique renforcée avec la Chine Publié le jeudi 12 juin 2025

l’AES tisse une alliance stratégique renforcée avec la Chine

En quête de partenariats durables et souverains, la Confédération des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, s’engage résolument dans une coopération stratégique avec Pékin, à l’occasion de la réunion ministérielle de suivi du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), qui se tient du 10 au 12 juin à Changsha, dans le centre de la Chine, a révélé Apa le 10 juin 2025 .



Cette rencontre, présidée par le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, vise à faire le point sur les engagements du FOCAC, tout en renforçant les perspectives économiques, industrielles et humanitaires entre la Chine et ses partenaires africains. La dynamique s’inscrit dans une vision commune d’un partenariat Sud-Sud repensé, équitable et respectueux de la souveraineté.



Présidée actuellement par le Mali, la Confédération a déployé une délégation de haut niveau conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, accompagné de l’ambassadrice Fatou Binta Diop, conseillère diplomatique du Président de la Transition. Le Burkina Faso et le Niger y participent également à travers leurs délégations respectives.



Pour le ministre burkinabè Karamoko Jean Marie Traoré, « cette réunion est une opportunité majeure pour consolider les projets lancés depuis 2024, notamment en agriculture, industrie et action humanitaire », dans la droite ligne de la vision souverainiste du Président du Faso, Ibrahim Traoré.



Abdoulaye Diop a insisté sur la dimension stratégique et socio-économique du partenariat sino-malien, appelant à une coopération AES–Chine renforcée, équitable et non-ingérente, qui contribue directement à l’amélioration des conditions de vie des populations sahéliennes.



Cette réunion diplomatique coïncide avec la 4ᵉ Exposition économique et commerciale sino-africaine, plateforme majeure d’opportunités d’investissement, de promotion du commerce et de dialogue entre les économies africaines et chinoises.



L’AES entend capitaliser sur ce double cadre – politique et économique – pour diversifier ses partenariats internationaux tout en affirmant une posture de coopération souveraine et pragmatique, fondée sur les intérêts mutuels.









KONE M.