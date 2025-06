CNT/Création de la société de raffinage d’or du Mali (SOROMA SA) : l’État conserve 62 % du capita - abamako.com

News Économie Article Économie CNT/Création de la société de raffinage d’or du Mali (SOROMA SA) : l’État conserve 62 % du capita Publié le jeudi 12 juin 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par DR

CNT/Création de la société de raffinage d`or du Mali (SOROMA SA) : l’État conserve 62 % du capita

Le Conseil National de Transition (CNT) a adopté, ce jeudi 12 juin, le projet de loi autorisant la participation de l’État malien au capital de la Société de Raffinage d’Or du Mali (SOROMA SA). Le texte a été voté à une large majorité avec 128 voix pour, 0 contre et une abstention.



Selon le ministre Alfousseyni Sanou, cette décision s’inscrit dans la volonté du Mali de mieux maîtriser sa richesse aurifère, exprimée lors des Assises nationales de la refondation. Plusieurs réformes ont suivi, dont la relecture du Code minier et l’inscription du contenu local dans la législation. '' Désormais, l’or destiné à l’exportation devra obligatoirement être raffiné sur le sol malien, comme le stipule l’article 27 du nouveau Code minier.'' a indiqué le ministre Sanou.



La société SOROMA SA sera donc majoritairement détenue par l’État malien (62 %), en partenariat avec une entreprise russe qui en détiendra 38 %. Ce partenaire apportera son expertise technique et facilitera la certification et la commercialisation de l’or à l’international, selon le ministre Alousseni Sanou.



L’unité de raffinage sera construite sur un site de 5 hectares dans la zone aéroportuaire de Bamako, avec la création de 60 emplois directs. L’investissement initial est estimé à 10 milliards de FCFA, avec un retour sur investissement prévu en 2 à 2,5 ans. Les prévisions font état d’un bénéfice de 20 milliards de FCFA, soit une rentabilité de 174 %.







M.S