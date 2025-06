Journée de la Russie / Le ministre Mossa Ag Attaher: ’’Le Mali entend poursuivre et élargir son partenariat stratégique avec la Russie’’ - abamako.com

Journée de la Russie / Le ministre Mossa Ag Attaher: ''Le Mali entend poursuivre et élargir son partenariat stratégique avec la Russie'' Publié le vendredi 13 juin 2025

À l’occasion de la célébration du Jour de la Russie, le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, a représenté le gouvernement malien à la Résidence de l’Ambassadeur russe, SE Igor Gromyko, ce jeudi 12 juin 2025.



Aux côtés du ministre de la Défense, le général Sadio Camara, et de nombreux diplomates, le ministre Ag Attaher a salué la solidité du partenariat Mali–Russie, fondé sur le respect mutuel et la non-ingérence. Il a souligné le rôle déterminant de la Russie dans le soutien militaire, les livraisons d’équipements, et la formation spécialisée, contribuant ainsi à la montée en puissance des FAMa et à l’amélioration de la sécurité nationale.



« Le Mali, engagé dans un processus de refondation, entend poursuivre et élargir son partenariat stratégique avec la Russie », a déclaré le ministre.



De son côté, l’ambassadeur Igor Gromyko a mis en avant les avancées bilatérales dans les domaines politique, économique, militaire et éducatif. Le ministre malien a profité de l’occasion pour adresser, au nom du gouvernement, ses vœux de paix et de prospérité au Président Vladimir Poutine et au peuple russe, rappelant que le 12 juin symbolise pour la Russie la naissance d’un État moderne et souverain, aspiration partagée par le peuple malien.





