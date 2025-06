Jour de la Russie : La coopération Russo-Malienne magnifiée - abamako.com

Jour de la Russie : La coopération Russo-Malienne magnifiée Publié le vendredi 13 juin 2025 | L'Essor

L'ambassade de la Fédération de Russie au Mali a organisé le mercredi dernier une réception dans ses locaux pour célébrer la principale fête légale intitulée « le Jour de la Russie ».



Cette célébration a réuni autour de l’ambassadeur Igor Gromyko, le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, son collègue de la Défense et des Anciens combattants, le Général de corps d’armée Sadio Camara et les représentants de plusieurs missions diplomatiques accréditées dans notre pays.



Le 12 juin 1990, la Déclaration de souveraineté de la République socialiste fédérative soviétique de Russie a été adoptée. Et en 1992, ce jour devient officiellement férié. Pour l’ambassadeur de la Russie, «il est empreint de fierté pour l’histoire de notre pays et de foi en son avenir ». Igor Gromyko a souligné le respect du Droit international, en premier lieu des normes et principes inscrits dans la Charte des Nations unies.



À ce propos, il a dénoncé la politisation et l’instrumentalisation de la justice internationale, qui se manifestent surtout dans les activités de la Cour pénale internationale. Le diplomate russe a évoqué aussi la Déclaration conjointe de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine, signée le 8 mai dernier, sur le renforcement continu de la coopération en vue de maintenir l’autorité du Droit international. «La Russie et la Chine se sont engagées à garantir l’immunité des officiels de l’une et de l’autre à l’égard de leurs juridictions pénales en vertu du Droit international », a-t-il fait comprendre.



Parlant du prétendu registre des dommages pour l’Ukraine, Igor Gromyko dira qu’il est évident que le seul objectif des Occidentaux est de continuerà dicter et à imposer leur volonté et leurs règles. Cela, afin de drainer les ressources des pays faisant partie de la majorité mondiale et de les utiliser pour leurs intérêts néocoloniaux.



À propos des 65 ans de l’établissement des relations diplomatiques avec la République du Mali, le diplomate russe s’est réjoui que la coopération russo-malienne ait maintenant atteint un niveau sans précédent et continue à se développer. « La Russie et le Mali ont tissé une coopération étroite sur des plateformes internationales, y compris les Nations unies. Nous sommes satisfaits du soutien apporté par nos amis Maliens aux résolutions qu’initie notre pays au sein des organisations onusiennes», s’est-réjoui Igor Gromyko.



De son côté, le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine a indiqué que le Mali soutient les aspirations légitimes à la souveraineté des états. « La Russie demeure pour le Mali un partenaire stratégique et un ami fidèle », a-t-il soutenu. Sur le plan sécuritaire, Mossa Ag Attaher dira que l’appui militaire, les formations spécialisées, les livraisons d’équipements; notamment les vecteurs aériens ont contribué à la montée en puissance de nos Forces armées et amélioré la situation sécuritaire.



Des prestations musicales interprétées par les élèves du Groupe scolaire Phoenix Léon Tolstoï ont magnifié cette soirée organisée par l’ambassade de la Fédération de Russie au Mali.



Souleymane SIDIBE