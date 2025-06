Remise de matériels roulants : Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile renforce les capacités des Forces de Défense et de Sécurité - abamako.com

Remise de matériels roulants : Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile renforce les capacités des Forces de Défense et de Sécurité Publié le vendredi 13 juin 2025

Ce 12 juin 2025 est une date à marquer d’une pierre blanche par les Forces de Défense et de Sécurité de notre pays. En effet, par un temps tantôt nuageux, tantôt ensoleillé, le ban et l’arrière-ban de la sphère de sécurité se sont donné rendez-vous à l’Ecole Nationale de Police pour une cérémonie au cours de laquelle, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE, a remis les clefs de 150 véhicules neufs aux Directeurs Généraux de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale, ainsi qu’au Chef d’Etat-major de la Garde Nationale.



Il s’agit de véhicules de type Pick-up mono-cabine entièrement acquis sur financement du budget national qui vont, selon les propos du ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, « renforcer les capacités opérationnelles de nos Forces de Défense et de Sécurité afin qu’elles puissent continuer d’obtenir des résultats à la dimension de nos attentes ».



Le ministre a établi un parallèle entre les efforts consentis par l’Etat du Mali à équiper les hommes engagés sur les différents théâtres d’opérations et la montée en puissance des FAMas qui se traduit par de lourdes pertes infligées aux Groupes Armés Terroristes dont le dessein machiavélique est très fortement contrarié. Il a pris l’engagement solennel de poursuivre les efforts d’équipement de nos Forces dans le cadre de leur montée en puissance d’une part, et de la mise en œuvre efficace et efficiente de la militarisation d la Police Nationale et de la Protection Civile d’autre part.



L’occasion était aussi et surtout opportune pour le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile de magnifier la volonté ferme et affichée du Chef Suprême des Armées, le Général d’Armée Assimi GOÏTA, dont l’ambition est de mettre les Forces de Défense et de Sécurité dans les meilleures conditions de vie et de travail afin qu’elles donnent entière satisfaction à notre peuple.



En terminant ses propos, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile s’est adressé personnellement aux bénéficiaires des nouveaux véhicules afin que bon usage soit fait de cette logistique si chèrement acquise. Il a aussi attiré l’attention des récipiendaires sur l’entretien de chaque matériel afin d’en obtenir le meilleur rendement possible et une durée de vie conforme aux spécifications techniques. Message reçu cinq sur cinq par le Chef d’Etat-major de la Garde nationale, le Général de Brigade Famouké CAMARA, qui portait la tunique de porte-parole des bénéficiaires.



A rappeler que, à l’entame de ses propos, le Général de Division Daoud Aly MOHAMMEDINE, a fait observer une minute de silence à la mémoire des hommes morts au combat du fait du terrorisme.