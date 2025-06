Région de Kidal: les FAMa neutralisent une cellule terroriste dirigée par un capitaine déserteur et poursuivent leur progression vers Aguelhoc - abamako.com

Région de Kidal: les FAMa neutralisent une cellule terroriste dirigée par un capitaine déserteur et poursuivent leur progression vers Aguelhoc Publié le vendredi 13 juin 2025

Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont mené une offensive réussie contre un groupe armé terroriste retranché à Anomalan, au nord d’Aguelhoc. Dix terroristes ont été neutralisés, dont leur chef, le capitaine déserteur Issouf Ag Bouchara, figure connue pour ses actions contre l’État.







Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont une fois de plus démontré leur détermination face à la menace terroriste. Le 12 juin 2025, dans le cadre d'une mission d'escorte logistique entre les localités d'Anefis et d'Aguelhoc, les FAMa ont lancé une opération offensive contre un groupe armé terroriste retranché dans le village d'Anomalan, situé à une quarantaine de kilomètres au nord d'Aguelhoc.



Dirigée par le capitaine déserteur Issouf Ag Bouchara, figure connue pour ses actions subversives, la cellule terroriste a essuyé une lourde défaite. L'assaut, mené avec efficacité, a permis la neutralisation de dix combattants ennemis.



À l'aube du 13 juin, à peine quelques heures après cet affrontement, le même convoi logistique a été pris pour cible dans la même zone. L'embuscade n'a toutefois pas surpris les FAMa: une riposte fulgurante, appuyée par des vecteurs aériens, a permis de détruire plusieurs véhicules ennemis et de neutraliser leurs occupants, infligeant ainsi une seconde défaite à l'ennemi en moins de 24 heures.



À cette heure, la situation est entièrement sous contrôle. Le convoi poursuit sa progression vers Aguelhoc, renforcé par la réussite tactique de l'opération.



L'État-Major Général des Armées salue la bravoure, le professionnalisme et la résilience des soldats engagés dans cette mission cruciale. Leur engagement indéfectible est le gage d'une armée unie et déterminée.