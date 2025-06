Réduction des indemnités des membres du CNT: Enfin, ils acceptent qu’on enlève bien plus que « doromè-kelén » ! - abamako.com

Réduction des indemnités des membres du CNT: Enfin, ils acceptent qu'on enlève bien plus que « doromè-kelén » ! Publié le vendredi 13 juin 2025 | Le Soir de Bamako

Le Premier ministre Abdoulaye Maïga devant le CNT pour son Plan d’Action pour 2025-2026

Les membres du Consell National de Transition (CNT) ont-ils eu peur d'être de nouveau la cible de critiques intenses des Maliens face aux sommes mirobolantes qu'ils empochent depuis plus de quatre ans ou ont-ils eu la sagesse par eux-mêmes de ne plus se moquer de la misère de leurs compatriotes?



In tout cas, ils viennent de E surprendre tout le monde den acceptant enfin de réduire leurs émoluments, via le vote à l'unanimité, ce 12 juin 2025, de la loi en révision régissant les indemnités et avantages des membres du CNT, dont la principale conséquence est la suppression de l'indemnité de monture. Désormais, chaque membre du CNT, même Monsieur dèrèmè-kelén tẻ bỏ », verra son indemnité réduite de 400 000 FCFA, contre 550 000 FCFA pour les membres du bureau!



Cette mesure, adoptée dans un sou-ci de rationalisation des dépenses, est un geste fort en direction de la population malienne. Elle s'ins-crit aussi dans une démarche plus large de réformes et de bonne gouvernance. Une bonne nouvelle donc, car il est très facile dans ce pays, ou disons de ce qu'il en reste aujourd'hui, de s'attaquer aux gens justes qui ont souci de leur pays, que de reconnaître sa propre pro-pension outrancière à l'avilissement de ses concitoyens privés de tout, même du minimum vital, et sacrifiés sur l'autel de la résilience... Et c'est exactement ce que faisaient Malick Diaw et ses boyscouts du CNT, dont un certain Nouhoum Sarr parmi les plus insolents!



Il était temps de comprendre que les Maliens ne pouvaient se taire face des personnes qui ne doivent leur statut qu'à une promotion de palais, prétendant à autant de privilèges dans un pays qui chancelle et qui se cherche sur tous les plans. Les 20 millions de maliens ne pouvaient trimer et boire le calice jusqu'à la lie et travailler pour quelques individus qui commençaient à se prendre pour des dieux ! cela est d'autant plus plus vrai que la référence faite par Nouhoum Sarr, il y a un peu

plus d'un an, aux traitements des députés élus pour justifier les mil lions pris par mois par les membres du CNT était à la fois ridicule et insultante.



Une insulte envers les Maliens soucieux des maigres ressources de leur pays devant être judicieusement utiliser à des fins utiles et non pour enrichir quelques individus préoccupés par les besoins de leur ventre. Cela est d'autant plus vrai que ce n'est pas parce que certains ont géré le pays en ne se focalisant que sur l'accumulation de ressources, que ceux qui sont prétendument venus avec l'esprit d'un Mali-Kura devaient aussi se comporter de la sorte, sur-tout dans un régime d'exception, par essence inconstitutionnel!

MAIMOUNA DOUMBIA



Soir de Bamako