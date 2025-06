Site des logements sociaux de N’tabacoro : Près de 4000 maisons bientôt démolies - abamako.com

Le site de logements sociaux de N’Tabacoro sera bientôt déguerpi : Près de 4000 maisons seront démolies selon des informations obtenues par votre journal, Mali-Tribune.



Un huissier commis, aurait déjà commencé la notification aux différents concernés.



Selon une source bien introduite, près de 4000 maisons sur le site de N’Tabacoro, sont visées par une procédure de déguerpissement et de démolition dans les jours à venir. A en croire la source, le site de N’Tabacoro a été déclaré d’utilité publique depuis longtemps. « Malgré cette déclaration, certains spéculateurs fonciers se seraient évertués à morceler et à vendre des parcelles sur le site », dit-il.



Certaines personnes aussi se seraient aventurées à acheter ces parcelles et à construire malgré le statut d’utilité publique. Après une longue campagne d’avertissement et de sensibilisation, notre source indique que des « mesures drastiques sont en mire d’être prises et exécutées », contre les concernés qui, à son avis, sont « dans l’illégalité totale ».



En plus de son caractère d’attributions faites dans l’illégalité, aux dires de notre interlocuteur, les constructions sont anarchiques et ne respectent aucun plan d’urbanisation. Elle concerne à peu près 1000 hectares. « Le lit du marigot et ses servitudes, sont tous occupés aujourd’hui avec leur corollaire, inondations et insécurité », regrette très fortement notre source.



En plus de ces occupations du lit du marigot et ses servitudes, notre source cite l’occupation anarchique des voies d’accès, des espaces dédiés aux équipements (marchés, hôpitaux, places publiques …), et aussi des voies de contournement. « Tout est obstrué à N’Tabacoro, un site dédié aux logements sociaux ».



Déguerpir cette zone reviendrait à rétablir un environnement sain et sécurisé afin de promouvoir l’amélioration du cadre de vie dans la zone des logements sociaux de N’Tabacoro. « L’Etat ne veut de mal à personne, mais seulement, se trouve dans l’obligation de libérer la zone en mettant fin à des occupations anarchiques », a rassuré la source.







Koureichy Cissé