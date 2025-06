Googan Tan : Mali : le terrorisme consolide la résilience nationale - abamako.com

Googan Tan : Mali : le terrorisme consolide la résilience nationale Publié le vendredi 13 juin 2025 | Aujourd`hui

Au Mali, la stratégie djihadiste a changé de visage. Finies les attaques aveugles destinées à semer la terreur par le sang ?



Désormais, les cibles sont choisies avec soin : chantiers de routes, machines de construction, infrastructures électriques, télécommunications, sites miniers. L'objectif est clair : frapper au cœur du développement et saboter l'élan national de reconstruction.



ous les observateurs avertis sont unanimes : "les frappes, coordonnées et méthodiques, visent à briser le moral des Forces armées maliennes (FAMa), à éroder la confiance des citoyens en l'État et à installer un climat de désespoir". En s'attaquant à des engins valant plusieurs milliards de francs CFA ou à des projets vitaux pour les populations, les groupes armés cherchent à prouver que rien ne tiendra sans eux, ni routes, ni écoles, ni État. En toile de fond, une guerre hybride se dessine, où l'économie devient un champ de bataille et un levier de domination. Faut-il y voir une réaction à la réorientation stratégique du Mali vers des partenaires non-occidentaux tels que la Russie, la Turquie ou la Chine ? Je ne suis pas loin de l'imaginer.



Mais ces actes destructeurs produisent souvent l'effet inverse. Là où les djihadistes veulent semer la peur, c'est une fierté farouche qui s'éveille. Là où ils veulent désunir, une nouvelle solidarité émerge. À chaque machine incendiée, les Maliens redoublent de volonté pour reconstruire. À chaque sabotage, c'est la conscience nationale qui s'affirme : notre souveraineté n'est pas négociable. Le terrorisme, paradoxalement, renforce une résilience populaire fondée sur l'unité, la dignité et l'instinct de survie collectif.



Dans plusieurs régions sensibles (Gao,Tombouctou, Mopti, Ségou, Kayes), les assauts ciblés contre les camps militaires de Tombouctou, Dioura, Boulkessi, Nioro, Sandaré ou Mourdiah réactivent les sentiments nationalistes. Il est clair que cette stratégie de la peur peine à démobiliser un peuple aguerri, éveillé, de plus en plus conscient de ce qu'il risque de céder.



Du côté des FAMa, la riposte s'organise. Contrairement aux sombres prédictions de certains analystes, notamment de l'Algérien Ahmed Attaf récemment, le retrait des instructeurs russes, on peut les appeler comme on veut, ne signifie pas le chaos. Il ouvre, au contraire, la voie à une armée nationale plus autonome, mieux coordonnée et mieux équipée. Les récentes acquisitions de drones turcs Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, et d'avions de chasse russes, ont métamorphosé les capacités opérationnelles de l'armée malienne. Ces nouveaux moyens permettent désormais des frappes de précision, une surveillance accrue et la neutralisation de cellules ennemies dans des zones autrefois inaccessibles.



Mais attention ! Les groupes djihadistes savent se fondre dans les failles : porosité des frontières, tensions communautaires et misère. Leur force repose autant sur les armes que sur la propagande, le harcèlement et la manipulation des frustrations locales. C'est pourquoi la lutte ne saurait être uniquement militaire. Oui ! Ma conviction est que les armes ne suffiront pas. La stabilité durable du pays passera par une approche intégrée, articulant la sécurité, le développement et la réconciliation. Il faut assécher le terreau des violences en répondant aux besoins réels des populations : justice, inclusion, droit à la parole, protection, emploi, etc. Il faut impliquer les autorités traditionnelles et religieuses, restaurer la confiance entre citoyens et institutions, et surtout, guérir les blessures communautaires par un dialogue honnête et des mécanismes locaux de paix. C'est à cette condition, et à cette condition seule, que le Mali pourra tourner la page des violences. Or, le temps presse, la volonté de se souder davantage existe. Le peuple malien, forgé dans l'épreuve, a déjà montré qu'il ne courberait pas l'échine.



Seydina Omar Dicko