Pour le ministre/commissaire à la Sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, la générosité du Royaume d'Espagnol envers le Mali ne s'est jamais démentie et elle vient à nouveau de se manifester avec cette importante contribution de 3 millions d'euros, soit 1 967 871 000 F CFA, octroyée au Programme alimentaire mondial (Pam), en faveurs des populations maliennes nécessiteuses. Selon lui, "le Pam, dans le cadre de sa réponse intégrée aux crises alimentaires et nutritionnelles, utilisera judicieusement ce financement pour mettre en œuvre un paquet d'activités multisectorielles visant à répondre aux besoins immédiats, tout en renforçant la résilience des populations vulnérables au Mali". La remise du chèque géant s'est déroulée hier, jeudi 12 juin 2025, en présence de l'ambassadeur d'Espagne au Mali, Antonio Guillen Hidalgo et de la directrice adjointe du Pam, Jacqueline Flentge. Voici le discours de Redouwane Ag Mohamed Ali.



Vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas aisé de prendre en dernier la parole après d'aussi éminents intervenants. C'est pourquoi, je m'autoriserai une petite diversion pour rappeler un fait important qui nous projettera dans l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui.



En effet, il y a de cela seulement quelques mois, le 30 octobre 2024 plus précisément, cette salle abritait une cérémonie analogue de remerciements à l'endroit du gouvernement du Royaume d'Espagne pour l'aide octroyée au Mali.



Ce petit rappel me semblait important car il met en exergue la constance de l'engagement du Royaume d'Espagne à demeurer aux côtés du Mali pour appuyer les efforts louables, sans cesse déployés par les plus hautes autorités de notre pays pour alléger les souffrances des populations en difficultés alimentaires.



Excellence Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali, nous savons et apprécions hautement votre implication personnelle pour la pérennisation de cet appréciable accompagnement.



Excellence Monsieur le représentant du Programme alimentaire mondial (Pam) au Mali, cher Gian Carlo CIRRI, merci d'avoir suggéré le renouvellement de cette judicieuse initiative de reconnaissance à l'endroit d'un partenaire éminemment stratégique de notre Dispositif National de Sécurité Alimentaire.



Comme disait Marcel Proust (La Recherche du temps perdu) : «Soyons reconnaissants envers ceux qui nous donnent du bonheur, ils sont les charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries».



Excellences,



Distingués invités,



Mesdames et Messieurs,



La cérémonie qui nous réunit rallume en nous une immense joie et confirme la solidité d'un partenariat, constant et fructueux, enraciné dans les liens historiques que notre pays entretient, dans divers domaines, avec le Royaume d'Espagne,



En effet, la générosité du Royaume d'Espagnol envers notre pays ne s'est jamais démentie et elle vient à nouveau de se manifester avec cette importante contribution d'une valeur de 3 millions d'euros octroyée au Pam, en faveurs des populations maliennes nécessiteuses.



Le Programme alimentaire mondial (Pam), dans le cadre de sa réponse Intégrée aux crises alimentaires et nutritionnelles, utilisera judicieusement ce financement pour mettre en œuvre un paquet d'activités multisectorielles visant à répondre aux besoins immédiats, tout en renforçant la résilience des populations vulnérables au Mali.



Ainsi, le PAM, à travers son programme d'aide alimentaire d'urgence, disposera des moyens adéquats pour soutenir, pendant une année durant, plus de 65 000 personnes, les plus touchées par l'insécurité alimentaire et les conflits dans les régions de Kayes, Ségou, Mopti, Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Ménaka, Gao, Koulikoro et Sikasso, et ce à travers cinq volets complémentaires d'Assistance alimentaire d'urgence, d'Assistance nutritionnelle d'urgence, de Cantines scolaires, de Nutrition communautaire et relèvement et de Renforcement de la résilience et moyens d'existence. Aussi, dans ce programme, il est à se féliciter du couplage des interventions en urgence avec celles des actions de renforcement des capacités de résilience des personnes assistées sur le plan alimentaire.



C'est d'ailleurs dans cette logique de couplage que nous continuons, au niveau du CSA, d'encourager l'extension des interventions de nos partenaires à la prise en charge du financement de microprojets structurants à impact rapide dans les zones vulnérables, à travers le renforcement des filets sociaux et l'accompagnement des actions de relèvement précoce.



Excellence Monsieur l'ambassadeur,



Excellence Monsieur le représentant-pays du Pam,



Mesdames et Messieurs,



Il est aujourd'hui une réalité irréfutable que le Royaume d'Espagne s'illustre comme un partenaire fiable, toujours disponible à accompagner le Mali particulièrement dans les moments difficiles, comme c'est le cas de nos jours.



Avec ce nouveau financement, dont nous procédons à la remise symbolique aujourd'hui, le Royaume d'Espagne réitère son engagement à accompagner le Mali dans la préservation de sa souveraineté alimentaire, à travers le renforcement de la capacité de résilience des communautés vulnérables.



Ce geste de solidarité et d'amitié vient à point nommé soutenir la vision de Son Excellence Le Général d'Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l'Etat, qui place la sécurité alimentaire au premier rang des priorités nationales et veut qu'aucun malien ne soit laissé de côté.



Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali,



Avant de terminer mes propos, je voudrais, au nom du Dispositif national de sécurité alimentaire et de nutrition et au nom des populations bénéficiaires me joindre au représentant du Pam pour exprimer ensemble notre profonde gratitude an gouvernement espagnol pour ce généreux accompagnement qui honore votre grande nation et sublime le sens élevé de solidarité de votre Gouvernement envers les plus démunis.



Aussi, permettez-moi, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, de vous renouveler, personnellement, mes remerciements sincères et chaleureux pour votre constante disponibilité et vous réitérer, encore ici, l'entière détermination du CSA à œuvrer à la consolidation de notre partenariat.



Excellence Monsieur le Représentant-pays du Pam,



Merci encore d'avoir associé le CSA à cette cérémonie de reconnaissance et merci aussi pour votre précieux accompagnement et votre disponibilité sans faille qui forcent notre reconnaissance et notre redevabilité. Je formule le vœu que tous les acquis de notre fructueuse collaboration soient consolidés et renforcés à travers l'affirmation d'une synergie d'action dans nos interventions futures.



Enfin, nos remerciements appuyés vont également au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali d'avoir contribué, par la présence de son représentant, à la réussite de cette importante cérémonie de remerciements".