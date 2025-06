Aliou Boubacar Diallo : Vœux de la Tabaski et annonce de la naissance du FPR - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Aliou Boubacar Diallo : Vœux de la Tabaski et annonce de la naissance du FPR Publié le samedi 14 juin 2025 | Aujourd`hui

Tweet

A l'occasion de la fête de Tabaski, je tiens à adresser mes vœux à la communauté musulmane du Mali et du monde.



Que nos prières collectives soient exaucées pour le retour de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans notre cher Mali.



Nous pensons pieusement à toutes les victimes de la crise sécuritaire que nous vivons.



Alors que nous nous apprêtons à refermer le livre de l'année lunaire, il est temps de faire le bilan de la vie de la nation et de prendre des décisions importantes.



Chers compatriotes,



L'heure est grave. Depuis le début de la Transition, notre Constitution a été plusieurs fois violée par la junte au pouvoir. Cette année, toutes les limites ont été dépassées, avec l'interdiction des activités politiques et la dissolution de tous les partis. J'ai donc décidé de créer le Front patriotique de résistance (FPR).



Chers compatriotes, de l'intérieur et de la diaspora,



Vous qui pensez qu'une Constitution est faite pour être respectée par tous, surtout par ceux qui ont prêté serment de la respecter et de la faire respecter.



Vous qui pensez que le retour à l'ordre constitutionnel aidera à lutter contre l'insécurité qui s'est propagée dans toute les régions du Mali pendant cette transition.



Vous qui souffrez au quotidien, pendant cette Transition à rallonge, de la détérioration continue de vos conditions de vie et de la dégradation de votre situation économique et sociale sans perspective d'amélioration.



Je vous invite à rejoindre sans tarder le Front patriotique de résistance, pour nous opposer à toutes les violations de notre Constitution et à la prolongation perpétuelle de la Transition.



La transition doit maintenant prendre fin.



Résistons ensemble à la prise du pouvoir par des voies anticonstitutionnelles.



Résistons à l'instauration de toute dictature militaire ou civile dans notre pays.



Le FPR s'oppose et propose son initiative V3R



Vérité, reconnaissance, réparation, réconciliation :



- Vérité : nous voulons faire la lumière sur les événements qui ont conduit à la crise actuelle.



- Reconnaissance : nous voulons reconnaître les souffrances et les sacrifices des victimes de la crise et leur offrir un soutien approprié.



- Réparation : nous voulons prendre des mesures concrètes pour réparer les dommages causés par la crise et offrir des compensations aux victimes.



- Réconciliation : nous voulons promouvoir la réconciliation entre tous les Maliens, ainsi qu'avec nos voisins, les organisations sous-régionales et la communauté internationale, pour construire un avenir meilleur pour notre pays.



Cette étape de réconciliation permettra de retrouver la paix et la stabilité pour que le Mali connaisse enfin un essor économique à la hauteur de ses immenses potentialités.



Le financement du plan de relance du Mali, estimé à plus de 100 milliards de dollars sur lequel nous travaillons a déjà convaincu des partenaires internationaux qui n'attendent que le retour de la paix.



Résistantes et résistants, refusons la résignation. Ecrivons une nouvelle page d'espérance !



Rejoignez le FPR !



Ensemble, bâtissons un Mali réconcilié, prospère et souverain ! Vive le peuple malien ! Vive la République !



Qu'Allah bénisse le Mali !



Alou Boubacaar Diallo

Candidat à l'élection présidentielle de 2018.