L'Agence espagnole de coopération vient d'octroyer 3 millions euros, soit près de 2 milliards de F CFA au Programme alimentaire mondial (Pam) pour appui au Commissariat à la sécurité alimentaire (CSA).



L'annonce a été faite hier jeudi, 12 juin 2025, par l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Mali, Antonio Guillen Hidalgo, lors de la remise du chèque au ministre/commissaire à la Sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali. Au total, dira le diplomate espagnol, la prévision d'aide humanitaire de l'Espagne au Mali sera environ 7 millions euros cette année. Ce qui sera un ouf de soulagement pour les populations en période de "soudure".



Je vous remercie pour avoir l'opportunité d'annoncer l'engagement du gouvernement espagnol, en faveur de la sécurité alimentaire au Sahel et au Mali en particulier. J'ai aussi le plaisir de vous communiquer que l'Agence espagnole de coopération a octroyé 3 millions euros au Pam pour appui au CSA. Au total, la prévision d'aide humanitaire de l'Espagne au Mali cette année, sera environ 7 millions euros.



L'Espagne collabore avec le Pam en tant que partenaire privilégié dans tous les contextes dans lesquels nous travaillons pour lutter contre l'insécurité alimentaire, et au Mali, nous sommes très satisfaits de travailler avec le Commissaire de sécurité alimentaire donc les résultats de notre appui sont toujours visibles et positifs.



Pourtant, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a des facteurs qui concourent dans les crises alimentaires dans ce pays et aggravent la situation :



- La violence et les conflits contraignent les populations à des déplacements qui aggravent leur situation de vulnérabilité et



- Les chocs climatiques continus et les catastrophes récurrentes telles que les inondations et les sécheresses.



En ce sens, la coopération espagnole essaie aussi d'apporter ses contributions pour améliorer la situation avec la construction d'infrastructures d'irrigation et avec l'approbation d'appui alimentaire aux déplacés internes et migrants dans le cadre d'autres interventions.



Avec cette contribution, l'Espagne contribue à faire face à la crise alimentaire dans un moment où le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire augmente en particulier au Sahel, en Afrique.



J'espère que la contribution espagnole sera un soulagement pour les populations en période de "soudure".



Messieurs, Mesdames,



L'Espagne soutient le CSA dans sa volonté de lutter contre la faim extrême au Mali. Nous sommes conscients de la situation urgente et alarmante à laquelle le pays est confronté et j'espère que ce geste, sera également partagé par le reste de partenaires de coopération. Comme vous le savez, beaucoup d'enfants maliens de moins de 5 ans souffrent de malnutrition sévère, et le nombre de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire augmente. C'est pour répondre à ces défis que la coopération espagnole a apporté cette contribution qui est, plus qu'une donation, une obligation morale.



Je suis sûr que le CSA avec l'appui du Pam saura faire bonne gestion des fonds mis à disposition par l'Espagne pour cette noble tâche".



xxxx



La directrice adjointe du PAM, Jacqueline Flentge à la remise du don de l’Espagne :



"Cette contribution permettra d'apporter une aide alimentaire et nutritionnelle vitale à des milliers de personnes vulnérables…"





La directrice adjointe du PAM, Jacqueline Flentge



Pour la directrice adjointe du Pam, Jacqueline Flentge, "cette nouvelle contribution d'une valeur totale de 3 millions d'euros, soit plus de 1,9 milliard de F CFA va nous permettre d'apporter une aide alimentaire et nutritionnelle vitale à des milliers de personnes vulnérables à travers le Mali. Elle permettra de répondre aux besoins immédiats et de renforcer la résilience des populations touchées, à travers une intervention intégrée couplant la réponse d'urgence et le renforcement de la résilience des communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle". Voici son discours en intégralité.



C'est avec un sentiment de profonde gratitude et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui, au nom du Programme alimentaire mondial et au nom de notre directeur-pays, Gian Carlo Cirri, actuellement en voyage. Je voudrais donc exprimer notre reconnaissance la plus sincère à l'ambassade du Royaume d'Espagne au Mali et, à travers elle, au gouvernement et au peuple du Royaume d'Espagne.



Cette cérémonie, bien plus qu'un simple protocole, est le reflet de la valeur inestimable de votre soutien et de votre engagement envers les familles maliennes affectées par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et aujourd'hui, nous sommes particulièrement émus de recevoir une nouvelle contribution significative du Royaume d'Espagne. Cette générosité renouvelée aux programmes de réponse à l'insécurité alimentaire du Programme alimentaire mondial n'est pas qu'une aide financière. Un investissement essentiel pour l'avenir du Mali, ce partenariat repose sur des valeurs fondamentales et communes de solidarité et d'humanité.



Dans un contexte humanitaire complexe ou près de 1.5 million de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aigue durant cette période de soudure agro-pastorale, l'impact des contributions du Royaume d'Espagne sera d'autant plus remarquable. Grâce à votre générosité, en 2024, nous avons pu apporter une aide vitale à plus de 50,000 de personnes vulnérables à travers le Mali. Ce ne sont pas de simples statistiques ; ce sont des familles qui ont pu manger à leur faim, des enfants qui ont eu accès à la nutrition essentielle pour grandir et se développer, et des communautés entières qui ont vu leur espoir renaître face aux défis complexes de l'insécurité alimentaire. Cette nouvelle contribution d'une valeur totale de 3 millions d'euros, soit plus de 1,9 milliard de Francs CFA va nous permettre d'apporter une aide alimentaire et nutritionnelle vitale à des milliers de personnes vulnérables à travers le Mali.



Elle permettra de répondre aux besoins immédiats et de renforcer la résilience des populations touchées, à travers une intervention intégrée couplant la réponse d'urgence et le renforcement de la résilience des communautés vulnérables à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.



Monsieur l'ambassadeur,



Votre engagement s'inscrit parfaitement dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD), visant notamment l'atteinte de l'ODD 2 : Faim Zéro. Votre générosité dénote de particulièrement de votre compréhension des défis complexes auxquels le Mali est confronté, ainsi que de votre volonté de soutenir les interventions humanitaires pour répondre aux besoins des populations, conformément au Plan de national de réponses 2025 défini par le Commissariat à la sécurité alimentaire. Un grand merci au Royaume et au peuple d'Espagne pour cette collaboration qui devrait être un exemple inspirant pour la communauté internationale. Malgré ces avancées significatives rendues possibles par des partenaires comme l'Espagne, le chemin vers la faim zéro est encore long et semé d'embûches. Les défis liés au financement des opérations humanitaires et de développement restent considérables, avec des besoins qui ne cessent de croître face aux crises multiples. Chaque jour, nous faisons face à la complexité de mobiliser les ressources nécessaires pour répondre à l'ampleur des besoins au Mali.



Afin de couvrir les besoins essentiels des communautés vulnérables au cours des six prochains mois, le Pam a urgemment besoin de 91.4 millions de dollars américains, soit plus 50 milliards de F CFA d'ici la fin décembre 2025. C'est pourquoi le soutien de nos partenaires est absolument vital pour une apporter une réponse plus efficace et durable aux besoins des personnes qui comptent sur l'assistance alimentaire du Pam.



Encore une fois, nous remercions l'ambassade du Royaume d'Espagne au Mali, le gouvernement d'Espagne et le peuple espagnol. Parce que la vie de milliers de Maliennes et de Maliens s'améliorera grâce à votre générosité, Monsieur l'ambassadeur, je vous adresse nos plus vifs et sincères remerciements. Nous sommes profondément reconnaissants de votre engagement, de votre confiance et de votre partenariat précieux qui nous permettent de continuer à œuvrer ensemble pour un avenir où la faim n'aura plus sa place au Mali.



En ce jour de reconnaissance, je tiens également à réitérer l'engagement ferme du Pam à continuer de travailler main dans la main avec le Commissariat à la sécurité alimentaire pour la mise en œuvre efficace de la politique nationale en matière de sécurité alimentaire. Nous sommes déterminés à renforcer nos actions sur le terrain, à innover dans nos approches et à atteindre les populations les plus vulnérables.



Nous sommes convaincus que c'est en unissant nos forces, en partageant nos expertises et en mobilisant les ressources nécessaires que nous pourrons progresser durablement vers un Mali libéré de la faim".