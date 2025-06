Fin de la psychose sur la ville de Fana : Interpellé, le sinistre coupeur de tête, Aldjouma Djibo, décédé en détention - abamako.com

Fin de la psychose sur la ville de Fana : Interpellé, le sinistre coupeur de tête, Aldjouma Djibo, décédé en détention
Publié le samedi 14 juin 2025 | Aujourd`hui

Ça y est ! Le doute vient d'être complément levé sur le sort du sinistre coupeur de tête de Fana qui a tant défrayé la chronique ces dernières années.



Répondant au nom de Aldjouma Djibo, ce redoutable meurtrier a été interpellé le 12 août 2021 et est décédé en détention le 30 janvier 2025 des suites de maladie. Cette information a été donnée le mardi dernier par le maire de la commune urbaine de Fana Abdoulaye Coulibaly sur une radio de la place.



L'information sur l'interpellation et le lieu de détention de Aldjouma Djibo avait été gardé secret car les autorités politiques administratives de la localité pour des raisons de sécurité publique. Car il faut noter que l'individu avait crée une véritable psychose au sein de la population avec une série de meurtres avec préméditation dont le mode opération consistait à trancher la tête de ses victimes. Ainsi, il ressort que parmi ces bourreaux on y retrouve une dame et son enfant, un albinos, le gardien des matériels d'une société de téléphonie…En tout, ce sont dix cas de meurtres qui sont reprochés à Aldjouma Djibo. Ces atrocités avaient même poussé des associations a dénoncé ces actes barbares à travers des marches. Ainsi son interpellation a été perçue comme un acte de soulagement par les autorités qui avaient filtré l'information. Aussi, il a fallu près de 6 mois après son décès que son interpellation et sa mort en détention soient rendues publiques par une autorité en l'occurrence le maire de Guegneka Abdoulaye Coulibaly qui a révélé la nouvelle lors de sa présentation de ses vœux à la population sur la radio Guegneka de de MC Diafari Diarra lors de la fête de tabaski."La chose qui inquiétait de plus la population de Fana était les atrocités du coupeur de tête. Dieu merci, il a été interpellé par les forces de sécurités et placé en détention mais il est décédé en détention. Aujourd'hui nous pouvons dire qu'il n'y a plus de crainte à son sujet car certains avaient même laissé la ville de Fana à cause de lui", a témoigné le maire Abdoulaye Coulibaly.





Kassoum Théra