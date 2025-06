Ibrahima Ndiaye dit Iba (1948 - 2025) : Un valeureux cadre de la vie politique tire sa révérence Un bel héritage pour la postérité ! - abamako.com

Ibrahima Ndiaye dit Iba (1948 - 2025) : Un valeureux cadre de la vie politique tire sa révérence Un bel héritage pour la postérité ! Publié le samedi 14 juin 2025

Nul n'est indispensable ici-bas ! Du moins jusqu'à ce que la grande faucheuse vienne déroulé devant nous cette longue et interminable file d'anciennes hautes responsabilités ayant marqué de leur empreinte la vie sur terre portées sous terre.



Désormais, parmi elles, il faudra compter Ibrahima Ndiaye, une grande figure de la vie politique et administrative malienne. Plus connu sous l'appellation populaire d'Iba Ndiaye ou Bâ pour la famille et les intimes, le baobab est décédé le vendredi 6 juin 2025, jour de la fête de Tabaski au Mali, à Tunis, des suites de maladie. Certes, une énorme perte pour la sphère politique du Mali et l'administration du pays qu'il a incarnées de son existence, mais quel héritage pour les générations futures !



a nouvelle est tombée dans la ferveur de la fête religieuse islamique de l'Eid el Kébir ou Tabaski juste entre l'immolation des béliers et le grignotement des premiers morceaux de viande : Iba Ndiaye est décédé. L'info teinte le reste de la journée de bénédictions et d'amertume. Mais, rapidement, les condoléances et témoignages via les plateformes de communication appropriées prennent le pas sur les vœux surtout au sein de la couche sociale qui a connu l'homme tant Iba Ndiaye est reconnu pour son engagement en faveur de la démocratie, de la cohésion sociale et du développement économique.



Son parcours illustre une carrière marquée par des responsabilités de haut niveau et une volonté constante de servir l'intérêt général. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment en tant que maire du district de Bamako et ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle.



De Kayes Khasso à Paris X-Nanterre



Né le 2 mai 1948 à Kayes, Ibrahima Ndiaye obtient son diplôme d'études fondamentales (DEF) à Kayes Khasso, et poursuit ses études à l'Ecole normale secondaire (EN Sec) de Bamako, où il décroche un diplôme de maître de second cycle en mathématiques et sciences physiques. Il enseigne ensuite à Kayes, Kéniéba et à l'Institut des jeunes aveugles du Mali (IJA) à Bamako. Il approfondit sa formation en France, obtenant un diplôme d'études universitaires supérieures de l'éducation à l'Université de Bordeaux II (1982-1983), puis une licence, une maîtrise en sciences de l'éducation et un DEA en psychologie sociale à l'Université Paris X-Nanterre (1983-1987). Il effectue également un stage de spécialisation dans l'enseignement des aveugles en Tunisie entre 1975 et 1977.



L'Adéma, tracteur politique



Tout au long de sa carrière, Ibrahima Ndiaye a été un fervent défenseur de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'inclusion sociale. Son parcours témoigne d'un engagement constant en faveur du développement équitable et durable du Mali.



Membre fondateur de l'Alliance pour la démocratie au Mali (Adéma/Association) en 1990, Ibrahima Ndiaye occupe plusieurs postes au sein du parti Adéma/PASJ (Parti africain pour la solidarité et la justice) : président de la coordination de la Commune VI en 1991, secrétaire à la solidarité (1991-1994), secrétaire général (1994-1999), puis 2e vice-président à partir de 1999.



Il est élu maire du district de Bamako de 1998 à 2003 et préside l'Association des municipalités du Mali. Il dirige ensuite l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) de 2004 à 2007, où il initie des réformes axées sur la formation continue et la reconversion professionnelle. Le 3 octobre 2007, il est nommé ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans le gouvernement de Modibo Sidibé, poste qu'il occupe jusqu'en avril 2011.En 2014, Iba Ndiaye quitte le parti Adéma après des divergences sur le soutien à la candidature d'Ibrahim Boubacar Kéita à la présidentielle de 2013, estimant que ce choix ne correspondait pas aux idéaux du parti. Il rejoint l'Union pour la République et la démocratie (URD) dirigé par Soumaïla Cissé, pour continuer son engagement politique dans l'opposition.



Après des divisions internes au sein de l'URD suite au décès de Soumaïla Cissé, Iba Ndiaye soutient la décision judiciaire désignant Gouagnon Coulibaly comme président légitime du parti, appelant à l'unité et à la cohésion. Cependant, par rapport aux soubresauts politiques de ces dernières années, en tant qu'acteur du Mouvement démocratique malien, Iba a dû prendre certaines positions tranchant avec l'avis de son parti. Il a notamment formalisé son adhésion à la cause des partis politiques acquis à la fin de la Transition suite au décret de suspension des activités des partis politiques suivi de l'arrestation et l'emprisonnement de leaders politiques.



En apposant sa signature au document, le vice-président de l'URD manifestait du coup sa solidarité envers l'appel des partis initiateurs au retour à l'ordre républicain. L'URD n'avait pas franchi ce pas mais a dénoncé le décret de suspension des activités des partis politiques et association à caractère politique.



Autre point de divergence : Iba Ndiaye était vigoureusement opposé à ses camarades sur la participation au Dialogue jadis initié par les autorités de la Transition et boycotté par plusieurs partis.





Ma vie, mon bilan



Ibrahima Ndiaye a marqué de son empreinte l'urbanisation de la ville de Bamako, et la politique de l'emploi au Mali, tant par ses initiatives novatrices que par son engagement envers la jeunesse et le développement économique du pays. Il le prouva en tant que maire de Bamako, directeur général de l'ANPE, et ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Mali.



En tant que maire



Iba Ndiaye a dirigé la capitale malienne, contribuant à son développement urbain et à la gestion des affaires locales. Alors secrétaire général (1994-1999), puis 2e vice-président du parti de l'Abeille à partir de 1999, il a été maire du district de Bamako de 1998 à 2003.



Son mandat est marqué par des initiatives notables, notamment la construction des Halles de Bamako, un projet financé exclusivement sur fonds propres de la mairie, sans soutien de l'Etat ou de partenaires externes. Cette réalisation a été saluée comme un exploit majeur de son leadership.



En matière de gestion financière, le budget de la mairie est passé de 2 milliards de F CFA à 8 milliards de F CFA pendant son mandat, atteignant environ 20 milliards de F CFA à la fin de sa gestion en 2003. Cependant, faisant son bilan à l'époque, il a reconnu des défis persistants, notamment dans le domaine de l'assainissement et de la circulation à Bamako. Il a souligné que le manque de coopération de certains conseillers municipaux a entravé la mise en œuvre de certaines de ses initiatives.



En tant que directeur général de l'ANPE



Ibrahima Ndiaye a également dirigé l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) de novembre 2004 à octobre 2007. Son leadership à l'ANPE a été marqué par des initiatives significatives visant à améliorer l'efficacité de l'Agence et à renforcer son rôle dans la promotion de l'emploi.



Sous sa direction, l'ANPE a connu une période de dynamisme et de développement. Il a notamment introduit la création d'un département de communication au sein de l'Agence, permettant ainsi une meilleure diffusion des informations relatives aux offres d'emploi, tant à Bamako qu'à l'intérieur du pays. Cette initiative a été largement saluée par les employés de l'ANPE, qui ont exprimé leur reconnaissance envers son engagement et son leadership.



En tant que ministre



Iba Ndiaye a révolutionné le département de l'Emploi et de la Formation professionnelle sous le président Amadou Toumani Touré, tant par ses initiatives novatrices que par son engagement envers la jeunesse et le développement économique du pays.



Dans le gouvernement de Modibo Sidibé, il a œuvré pour améliorer la formation professionnelle et l'employabilité des jeunes maliens.



Parmi ses principales réalisations, on peut lister :



L'initiation de la Bourse de l'emploi : Ce programme a permis à de nombreux jeunes diplômés maliens d'obtenir des financements publics pour lancer des projets agricoles, favorisant ainsi l'insertion professionnelle et la réduction du chômage.



La modernisation du transport urbain : Sous sa direction, le ministère a introduit des tricycles motorisés comme moyen de transport public, améliorant la mobilité urbaine, notamment à Ségou, où ce projet a été pilote.



Le développement de la formation professionnelle : Il a supervisé la construction et la réhabilitation de plusieurs centres de formation à travers le pays, notamment à Sikasso, Markala, Mopti, et d'autres localités. Ces centres ont été dotés d'infrastructures modernes, y compris des dortoirs et des équipements solaires, pour accueillir un plus grand nombre d'apprenants.



La promotion de l'agriculture durable : Le projet de la ferme-école de Mofa à Baguinéda, financé en partie par Qatar Charity, visait à former les jeunes et les producteurs agricoles aux techniques modernes d'agriculture et d'élevage, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire du Mali.



Le renforcement des capacités de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation (Onef) : Sous sa supervision, l'Onef a réalisé des études stratégiques sur l'emploi et la formation, améliorant la collecte et l'analyse des données relatives au marché du travail malien.



C'est dire que l'héritage d'Iba Ndiaye perdure à travers les nombreuses initiatives qu'il a lancées, contribuant à façonner un avenir plus prometteur pour les jeunes Maliens.



Enfin, ce qu'il faut savoir de la vie d'Ibrahima Ndiaye, c'est qu'il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont "Adéma/PASJ, le parti de l'avenir", publié en 1996, et "Les élections de 1997 : résultats, réflexions, défis à notre culture démocratique", paru en 1998.



Commandeur de l'Ordre national du Mali (2009), commandeur de l'Ordre national du Burkina Faso (2003) et Citoyen d'honneur de la ville de Ouagadougou (2003), Bâ repose désormais au cimetière de Faladié-Niamakoro.







El Hadj A.B. HAIDARA