Couvre-feu : Appel solennel du collectif face à la recrudescence d’attaques terroristes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Couvre-feu : Appel solennel du collectif face à la recrudescence d’attaques terroristes Publié le samedi 14 juin 2025 | Aujourd`hui

Tweet



Chère population du Mali, l'heure est grave. Notre pays, déjà en proie à l'hydre terroriste et à l'économie criminelle, est aujourd'hui au centre d'une situation de guerre asymétrique et multiforme imposée.



La destruction programmée et planifiée de notre pays depuis un certain moment par ses ennemis n'est plus une menace lointaine. Elle est aujourd'hui concrète, et visible à tous les niveaux à travers des incursions meurtrières des groupes armés terroristes dans plusieurs localités de notre pays.



Devant une telle menace existentielle, l'instrumentalisation de chaque événement qui concerne le Mali, autant par les adversaires résolus du pays que par leurs laudateurs les plus passionnés, n'aide point. Il s'agit de ne pas se laisser distraire ni par ceux qui confondent démocratie et validation de toutes les dérives, ni par ceux qui se préoccupent bien davantage de rivalités géopolitiques que de l'avenir des populations du Mali et de toute la région. La situation malienne d'aujourd'hui a pris une dimension dramatique et anxiogène où les groupes terroristes multiplient les assauts insidieux contre les Forces armées maliennes et les populations civiles innocentes. Boulkessi dans le Centre, Sirakorola et Tanabougou dans le Sud, poste de sécurité de Tessit à Gao et Tombouctou avec le camp de l'armée malienne d'Acharane dans le Nord et plusieurs camps de l'armée malienne ont ainsi fait l'objet d'attaques synchronisées ces derniers moments. Ces incursions meurtrières terroristes coordonnées ont entrainé une restriction drastique des libertés publiques par l'instauration en cascade de couvre-feu dans certaines localités comme Tombouctou dans le nord, Ségou au centre, et Sikasso au sud.



Ces actes ignominieux, qui font plus de victimes et de nombreux blessés, viennent tragiquement allonger la longue et macabre liste de pertes en vies humaines, de destruction du tissu économique et de dislocation du tissu social et culturel dans des zones naguère caractérisées par une coexistence pacifique harmonieuse entre diverses communautés et divers modes de production et d'activités socio-économiques.



Très inquiet de la récente dégradation de la situation sécuritaire, le Collectif des associations musulmanes du Mali exprime sa vive préoccupation devant cette récurrence d'attaques contre nos FDS et la population civile.



Profondément attaché, en toutes circonstances, au respect de l'ordre constitutionnel, mais aussi opposé au chaos, le Collectif des associations musulmanes du Mali qui ne cesse d'œuvrer à la stabilisation du pays a très tôt perçu les risques déstabilisateurs de ces derniers moments pour lancer un appel pressant et patriotique à toutes les structures de notre pays pour un sursaut national afin de contrer la destruction programmée et planifié de notre pays.



En ce moment crucial, nous devons apporter notre soutien indéfectible et sans équivoque à nos vaillantes Forces armées qui se battent avec honneur et dignité, bravant les forets, les montagnes, et même les grottes, à la recherche des ennemis de la paix pendant que nous sommes dans les villes, vaquant à nos activités quotidiennes et vivant en paix. Ces FDS se battent contre vents et marées dans la tornade, comme sous les pluies, afin de garantir à notre pays sa souveraineté et son indépendance et mieux, nous permettre de vivre en paix et dans la stabilité collective.



Nos FDS, par leur professionnalisme, ont toujours mis en déroute des colonnes de groupes terroristes par des offensives et ripostes fulgurantes, et cela malgré les conditions à la fois matérielles et financières peu satisfaisantes du pays.



Il s'agit, ici, de demander à la population, non pas de faire de la délation, mais d'assumer sa responsabilités vis-à-vis de la nation, et au-delà, en donnant l'alerte lorsqu'il est encore temps. Il faut arrêter le cycle de violence et de massacre des civils innocents ainsi que des souffrances que le fléau d'une guerre asymétrique imposée cause à nos populations. Le Collectif des associations musulmanes du Mali réitère son soutien indéfectible aux Forces de défense et de sécurité, dans leur mission régalienne de lutte implacable contre le terrorisme sous toutes ses formes, et pour la préservation de l'intégrité territoriale du Mali.



Contrairement aux mensonges et la stigmatisation médiatique outrancière contre nos FDS, nous affirmons que les Forces de défense et de sécurité du Mali sont des forces professionnelles, qui mènent une lutte implacable contre les groupes terroristes dans le respect strict des droits de l'Homme et du droit international humanitaire pour libérer notre territoire et protéger les populations et les biens.



Pour la circonstance, nous appelons les autorités de la Transition, la classe politique, et la société civile à un sursaut d'honneur et de responsabilité pour sauver notre pays. Nous interpellons ces trois entités non pas pour une faveur, sans faux semblant et sans compromission, mais par patriotisme afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle.



Ce n'est pas devant une case en flamme qu'il faut chercher le coupable. Ce n'est pas non plus pendant que le pays est livré aux hordes terroristes et rongé par des conflits communautaires qu'il faut activer le feu de la déstabilisation. Enfin, ce n'est pas à un moment où l'existence même du Mali est en jeu qu'il faut tirer certaines ficelles pour sa chute. La gestion du pouvoir, les droits politiques et syndicaux, ainsi que d'autres revendications ne peuvent s'exercer que dans un Etat solide pacifié, et non dans un Etat somalisé, soudanisé, en un mot un Etat en lambeaux.



AUX AUTORITES DE

LA TRANSITION.



Vous avez le devoir de ne pas laisser notre pays se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. La solidité d'une démocratie en construction tient à la capacité des tenants du pouvoir à réserver, même à leurs pires adversaires un traitement à visée curatrice. Nous vous exhortons pour une discussion constructive et inclusive, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle, et de créer de conditions de dissipation dans les esprits toute idée d'une Transition qui s'éternise.



A LA CLASSE POLITIQUE



Le Collectif des associations musulmanes du Mali lance un vibrant appel aux forces politiques du Mali à inscrire toutes leurs actions dans le cadre de la Constitution et à tout faire pour éviter que le pays ne sombre à nouveau dans le chaos comme dans le passé que les ennemis du pays ne manqueraient pas d'exploiter.



Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Les partis politiques sont pour la démocratie comme les piliers pour un édifice. Ils ont vocation à concourir aux suffrages et non à rechercher les conditions de fragiliser l'Etat et la République. Nous vous invitons à rester partisans de la résolution de la crise politique par le dialogue dans le respect des libertés démocratiques fondamentales. Nous pensons que dans le contexte d'un Mali enfoncé dans une crise sécuritaire et existentielle, les périodes de Transition doivent être mises à profit pour privilégier la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire afin d'enclencher des changements institutionnels et politiques ambitieux. Nous ne faisons certes pas partie de ceux qui considèrent que les périodes de Transition doivent servir exclusivement à préparer des élections bidouillées pour revenir à un ordre constitutionnel inopérant.



Là où nous voulons porter le curseur, c'est la nécessité de prioriser la cohésion sociale à travers un climat politique dont la dégradation ne devrait pas reposer, entre autres, sur l'instrumentalisation de tout référent militaire. La résilience exceptionnelle dont la Nation malienne a fait montre, doit être magnifiée et ne doit pas être sacrifiée sur l'autel des considérations politiques.



A LA SOCIETE CIVILE.



Le Mali d'aujourd'hui fait face à des défis majeurs dont un plan machiavélique pour faire du Sahel une zone de confrontation de grandes puissances mondiales d'une part et de règlements de compte géopolitique d'autre part. A cet effet, notre pays a engagé une lutte sans relâche contre toutes les formes de terrorisme, pour défendre son intégrité et sa souveraineté contre des adversaires soutenus par des Etats tiers qui se rangent du côté des terroristes au Sahel, et de certains partenaires pyromanes qui veulent obliger la nation malienne à avaler des couleuvres, à boire la ciguë.



Nous interpellons toutes les couches de la société civile à une franche collaboration avec les Forces de défense et de sécurité afin de démasquer les auteurs de ces récentes attaques et tragédies. L'intérêt supérieur de la nation exige plus que jamais quelques que soient les bords politiques et sociale ne pas céder à l'effroi, à la crainte, et au dissentiment.



Aucune raison qu'elle soit familiale, ethnique, même régionale ne saurait justifier une collaboration de complicité avec ceux qui déchirent notre pays. Cessez d'être acolyte des effroyables massacres de nos frères et sœurs ! Cessez de livrer des vies aux forces occultes et aux intérêts étrangers ! Pour cela, aucun sacrifice n'est de trop.



Face à la récurrence d'incursions terroristes meurtrières et d'attaques coordonnées contre notre pays, nous nous inclinons devant la mémoire de toutes les victimes du terrorisme sur toute l'étendue du territoire malien.



En s'inspirant et en s'appropriant cette déclaration Raymond Poincaré, nous affirmons que : "Le Mali sera héroïquement défendu par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi, l'union sacrée, et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre les agresseurs terroristes et dans une même foi patriotique".





Mohamed KIMBIRI

Président Collectif

des associations musulmanes du Mali