Liu Kaiyuan, charge d'affaires A.I. de l'ambassade de chine au mali "Stabiliser le monde incertain par la certitude des relations sino-africaines..." Publié le samedi 14 juin 2025

Le 11 juin 2025, la Réunion ministérielle des coordinateurs de la mise en œuvre des actions de suivi du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC) s'est tenue à Changsha, dans la province du Hunan en Chine. Y ont participé plus d'une centaine d'officiels ministériels des pays membres du Forum, des représentants de la Commission de l'Union africaine et des membres du corps diplomatique africain accrédités en Chine. Le président chinois, Xi Jinping, et le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, ont respectivement envoyé la lettre de félicitations à la réunion. Le ministre des Affaires étrangères et membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, Wang Yi, a prononcé un discours.



Le gouvernement malien a accordé une grande importance à cette réunion. Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale malien, Abdoulaye Diop, en tête d'une délégation officielle, a assisté à la réunion et a présenté la position du Mali sur le renforcement de la coopération sino-africaine, la sauvegarde des intérêts du peuple et la défense de l'équité et de la justice internationales. La Partie malienne a aussi activement participé à la 4ème Exposition économique et commerciale Sino-Africaine.



La Réunion a passé en revue la mise en œuvre des acquis depuis la tenue du Sommet de Beijing en septembre dernier et procédé à des discussions et concertations sur les actions de la prochaine étape, et a publié la Déclaration sino-africaine de Changsha, qui reflète des consensus importants tels que:



Le renforcement du Sud global. La Chine et les pays africains sont tous d'avis que le renforcement du Sud global représente le courant de notre temps et l'orientation du développement et que la Chine et l'Afrique sont les membres importants et les forces résolues du Sud global. Nous appelons les différents pays du monde, surtout les pays du Sud global, à unir leurs efforts pour construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, promouvoir la coopération de qualité dans le cadre de l'Initiative "La Ceinture et la Route" et favoriser la mise en œuvre de l'Initiative pour le développement mondial, l'Initiative pour la sécurité mondiale et l'Initiative pour la civilisation mondiale.



L'opposition à l'unilatéralisme et au protectionnisme. La Chine et les pays africains sont tous d'avis que la montée actuelle de l'unilatéralisme, du protectionnisme et de la restriction économique a causé des grandes difficultés au développement socio-économique et à l'amélioration du bien-être de la population des pays africains et d'autres pays en développement. C'est un défi pressant auquel doivent répondre la Chine, les pays africains et les autres pays du Sud global. La Chine et les pays africains appellent tous les pays du monde, particulièrement les Etats-Unis à revenir sur la bonne voie du règlement concerté des différends commerciaux sur la base de l'égalité, du respect et du bénéfice mutuel. La communauté internationale doit augmenter effectivement l'aide au développement accordée à l'Afrique au lieu d'en procéder unilatéralement à une réduction drastique et continuer de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations, à la réduction de la pauvreté et au développement économique et social des pays africains.?



Les nouvelles mesures de

la coopération sino-africaine.



La Chine est prête à appliquer, par la conclusion des accords de partenariat économique pour le développement partagé (APECA), le traitement de tarif douanier zéro à 100% de catégories de produits exportés vers la Chine par tous les 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine. La Chine sera heureuse de voir plus de produits africains de qualité entrer sur le marché chinois. En plus du traitement de tarif douanier zéro à 100% de catégories de produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés africains, annoncé lors du Sommet de Beijing 2024 du FOCAC, la Chine adoptera en faveur de ces pays des mesures sur le commerce des marchandises pour promouvoir l'accès au marché, l'inspection et la quarantaine et les facilités de dédouanement, et les accompagnera dans la formation de renforcement de capacités et la promotion des produits de qualité. La Chine entend œuvrer avec l'Afrique à mettre en œuvre de manière approfondie les dix Actions de partenariat, en développant notamment la coopération dans les domaines prioritaires tels que l'industrie verte,? l'e-commerce et l'e-paiement, les sciences et technologies ainsi que l'intelligence artificielle et à approfondir la coopération dans les domaines de la sécurité, de la finance et de l'état de droit, en vue d'un développement de qualité de la coopération sino-africaine.



L'Année 2025 marque le 25ème anniversaire de la création du FOCAC. Durant les 25 années écoulées, le FOCAC a vigoureusement stimulé le dynamisme florissant de la coopération sino-africaine, devenant ainsi un exemple emblématique de solidarité et de coopération au sein du Sud global. La Chine a aidé l'Afrique à construire et à moderniser près de 100 000 kilomètres de routes et plus de 10 000 kilomètres de chemins de fer. La Chine reste le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 16 ans consécutifs. Les importations et exportations totales de la Chine avec les pays africains sont passées de moins de 100 milliards de yuans (environ 13,9 milliards de dollars) en 2000 à 2.100 milliards de yuans en 2024, soit une croissance annuelle moyenne de 14,2%. Ces trois dernières années, les entreprises chinoises ont créé plus de 1,1 million d'emplois sur le continent africain. Les relations sino-africaines sont entrées dans la meilleure période de l'histoire.



L'Année 2025 est le 65ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali. Elle sera une année cruciale pour la modernisation à la chinoise et pour le Mali Kura. Actuellement, les Parties chinoise et malienne sont en train de travailler d'arrache-pied pour concrétiser le consensus atteint lors du sommet Chine-Afrique et de la rencontre des deux chefs d'État sino-malien, promouvoir solidement la coopération dans l'industrie verte,?les sciences et technologies, l'énergie, la mine, les infrastructures, la santé, la culture et d'autres domaines structurants, axés sur les Dix actions de partenariat sino-africain.



Grâce aux efforts conjoints de nos deux parties et dans l'esprit de confiance mutuelle et de gagnant-gagnant, la Partie chinoise est déterminée à écrire ensemble avec la Partie malienne un nouveau chapitre au partenariat stratégique Chine-Mali, et à la construction conjointe d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle.