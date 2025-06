Habib Sissoko aux fédérations sportives : "Ensemble, nous aurons plus de chance de faire avancer le sport malien" - abamako.com

Habib Sissoko aux fédérations sportives : "Ensemble, nous aurons plus de chance de faire avancer le sport malien" Publié le samedi 14 juin 2025 | Aujourd`hui

Le siège du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) a abrité, le samedi 7 juin, la cérémonie de présentation de vœux de l'Aïd el Kébir des présidents des fédérations nationales sportives au président du Cnosm.





Occasion pour le patron de l'olympisme malien, Habib Sissoko, d'inviter les acteurs du sport à la cohésion et à travailler ensemble pour la promotion et le développement du sport au Mali.



a présentation de vœux de l'Aïd el Kébir s'est déroulée en présence d'Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), les membres de son équipe, le personnel du Cnosm et les présidents de plusieurs fédérations nationales sportives.



Les présidents des fédérations nationales sportives et le personnel du Cnosm respectaient une tradition avec la présentation de vœux de l'Aïd El Kébir au président du Cnosm, Habib Sissoko et à ses collaborateurs.





Premier à prendre la parole, le directeur de cabinet du président du Cnosm et président du Djoliba AC, Tidiane Médian Niable, a indiqué que cette cérémonie s'inscrit dans les traditions du Cnosm et des coutumes de notre pays de célébrer l'unité et la solidarité au sein du Cnosm.



"La célébration de l'Aïd el Kébir nous donne la possibilité de faire un clin d'œil à l'état de notre pays et la marche de notre entreprise collective. Aujourd'hui, il est essentiel que nous gardions la tête froide devant les situations qui interpellent notre génération. Il ne faut pas que nous nous trompions de combat parce que c'est à nous de faire face aux problèmes auxquels notre pays est confrontés. Aujourd'hui, nous avons la certitude qu'un peuple comme le nôtre qui a une histoire d'empires et de royaumes prestigieux à revendiquer, ne peut jamais être définitivement couché", a-t-il insisté. Il a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au président du Cnosm pour tout ce qu'il est en train de faire pour le développement du sport au Mali. "Nous avons l'habitude de dire que Habib Sissoko est une chance pour le sport malien. Nous savons tout ce que ce Grand Monsieur a fait pour le sport et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour la promotion et le développement du sport dans notre pays. Les membres du comité exécutif, le personnel et les présidents des fédérations nationales sportives ici présents, veulent faire de ce moment, une adresse de bons vœux et une manifestation de leur reconnaissance à vous Monsieur le président, votre famille et vos proches", a-t-il continué.



Visiblement très heureux, le président du Cnosm a remercié les dirigeants sportifs, les membres du comité exécutif et le personnel du Cnosm pour leurs vœux. "Nous sommes gratifiés de faire partie d'une équipe aussi solidaire et dévouée. Chacun d'entre vous, joue un rôle important dans la réussite de notre association sportive, et je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre contribution. Le développement de notre sport dépend de notre engagement et de notre détermination. Ensemble, nous aurons plus de chance de faire avancer le sport malien. Je vous invite tous à s'unir et d'être solidaire pour que nous puissions hisser haut notre sport, car le sport n'aime pas la division. Je profite aussi de l'occasion pour vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd el Kébir à tous", a-t-il répondu.



L'un des temps forts de cette présentation de vœux aura été la bénédiction pour le Mali et son sport. La lecture de cette bénédiction a été faite par Wahabou Zoromé, président de la Fédération malienne d'escrime.







Mahamadou Traoré