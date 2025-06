Journées d’hommage à Souleymane Cissé : Deux jours d’activités pour immortaliser la légende du cinéma africain - abamako.com

Journées d'hommage à Souleymane Cissé : Deux jours d'activités pour immortaliser la légende du cinéma africain Publié le samedi 14 juin 2025 | Aujourd`hui

Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, en partenariat avec la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Mali (Fénacam) et la famille du défunt, a décidé d'organiser, du vendredi 13 au samedi 14 juin 2025, des journées d'hommage à Souleymane Cissé, la légende du cinéma africain. Ainsi, plusieurs activités sont programmées sur les deux jours.



Dans le cadre de ces journées, le vendredi 13 juin 2025, au domicile de Souleymane Cissé, il est prévu, à partir de 10 h, un vernissage de l'exposition de photographie suivi de panels sur le thème : "L'héritage de Souleymane Cissé et les perspectives du cinéma africain" qui sera suivi, dans l'après-midi, par une cérémonie officielle d'ouverture au CICB.



Celle-ci sera marquée par une animation musicale, des prestations d'artistes et plusieurs interventions dont celle de la famille de Souleymane Cissé et du président de la Transition ainsi qu'une projection du long-métrage documentaire : Hommage d'une fille à son père "Boua" de Fatou Cissé.



La journée du samedi 14 juin 2025 sera marquée par la projection de "Yeelen" de Souleymane Cissé, suivi d'un débat dont le thème est : "La contribution de Souleymane Cissé à l'émergence d'une cinématographie malienne et africaine".



Aussi, des conférences seront organisées au Conservatoire des arts et métiers multimédia Balla Fasséké Kouyaté et animées par Cheick Oumar Sissoko (réalisateur), Kabiné Bemba Diakité (journaliste et critique de cinéma), Salif Traoré (réalisateur), André Diarra (réalisateur).



Dans la soirée, sur la place publique "Lampanicoro" à Bozola, le film "Baara" de Souleymane Cissé sera projeté. Aussi, il est prévu la diffusion d'un débat sur l'ORTM avec Youssouf Coulibaly (producteur de films), Salif Traoré (réalisateur et premier assistant de Souleymane Cissé) et Dr. Fatoumata Coulibaly (cinéaste et communicatrice) sur le thème : "La vie et l'œuvre de Souleymane Cissé". Boubacar Païtao