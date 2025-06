AIPS-Afrique : Le président Abdoulaye Thiam en visite à Nouakchott ! - abamako.com

AIPS-Afrique : Le président Abdoulaye Thiam en visite à Nouakchott ! Publié le samedi 14 juin 2025 | Aujourd`hui

Le président de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS), section Afrique, est en visite à Nouakchott (Mauritanie), sur invitation de Mohamed El Hacen, président des commentateurs sportifs de la République islamique de la Mauritanie.



A cet effet, le Sénégalais a été reçu le lundi 9 juin 2025 par Ahmed Yahya, président de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie (FFRIM), par ailleurs membre du Conseil de la Fifa et du comité exécutif de la CAF.



u cours de leur entretien, le président de l'AIPS-Afrique, Abdoulaye Thiam a sollicité du président Yahya qu'il puisse appuyer l'Association de la presse sportive de la Mauritanie dans le cadre de la formation des jeunes journalistes afin de mieux lutter contre les dérives notamment les infox (fake news), mais aussi pour les armer face à l'Intelligence artificielle et autres menaces liées aux nouvelles technologies.



Le président Thiam a également soumis à l'autorité fédérale le cahier de charges pour l'organisation du congrès AIPS/Afrique en 2027. Enfin, le président Abdoulaye Thiam a demandé au président Ahmed Yahya de bien vouloir accepter d'être un des invités de l'AIPS lors du prochain congrès de l'organisation sportive internationale prévu en avril 2026 à Lausanne (Suisse).



Le dirigeant sportif viendrait exposer les différentes réalisations de la Caf et devrait également s'attarder sur le modèle mauritanien.



Le président Ahmed Yahya qui s'est dit honoré par la présence du président de l'AIPS/Afrique dans son pays, a salué l'initiative de cette instance de lutter contre les fake news et de mettre le curseur sur la formation.



En ce qui concerne l'organisation du congrès 2027 de l'AIPS/Afrique, le président de la FFRIM a marqué son accord à non seulement soutenir la section continentale de l'AIPS; mieux, il s'est dit honoré de voir son pays accueillir ce grand rassemblement de la presse sportive africaine. Et pour mieux afficher son soutien, le dirigeant sportif a pris l'engagement d'accompagner l'AIPS/Afrique dans ses programmes de formation en Mauritanie et partout où besoin se fera sentir sur l'ensemble du continent.



Après avoir visité les installations de la FFRIM, le président de l'AIPS/Afrique s'est rendu au siège de télévision mauritanienne où il a eu une séance de travail avec la directrice générale des chaînes de télévisions mauritaniennes, Mme Synya Mint Sidi Hiba et son staff. Abdoulaye Thiam a pu apprécier, à sa juste valeur, la volonté clairement exprimée des autorités sportives et politiques mauritaniennes de développer le sport via une chaîne exclusivement dédiée à tous les sports. Une "excellence initiative", dira M. Thiam "qui devrait faire tache d'huile un peu partout en Afrique".



La visite du président de l'AIPS/Afrique s'est poursuivie le mardi, 10 mai 2025 avec, au programme, une participation à l'Assemblée générale de la FFFIM et des rencontres respectivement avec le ministre de la communication, le directeur général de la Radio mauritanienne et enfin le président du Comité national olympique de la Mauritanie.







Source AIPS-Afrique