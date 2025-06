Coupe du monde des clubs : Aliou Dieng face à Messi - abamako.com

Le coup d’envoi de la nouvelle version de la Coupe du monde des clubs de football sera donné ce week-end.



Aux Etats-Unis d’Amérique, Inter Miami CF de Lionel Messi croisera le fer avec Al Ahly FC du Malien Aliou Dieng dans l’enceinte de Hard Rock Stadium en ouverture de la compétition.















Alors qu’elle était réservée à une poignée de clubs plus précisément les champions des différentes Confédérations de football (la Caf pour la l’Afrique), la Coupe du monde des clubs revient cette année sous une nouvelle version. Celle ouverte à une trentaine de clubs dont plusieurs par Confédération. Au total, ce sont 32 formations qui disputeront le tournoi qui se déroulera du 14 juin au 13 juillet 2025 pour un total de 63 matchs pendant un mois. Le format de la compétition prévoit des duels en groupes où les équipes ont été réparties entre 8 groupes de 4 équipes. Ainsi, les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les 8es de finale pour la suite de la compétition.



Après un détour en Arabie Saoudite, sous forme de prêt, Aliou Dieng est de retour en Egypte. A cette occasion, il jouera la Coupe du monde des clubs avec Al Ahly. Multiple champion d’Afrique, le club égyptien ouvrira le bal avec le club de la légende vivante de la balle ronde à savoir Lionel Messi. Déjà un grand habitué de la Coupe du monde des clubs, le milieu des Aigles du Mali a été pas moins de deux fois médaillé de bronze de ce Mondial.







Moussa Bangaly





Programme des matchs de groupes







Samedi 14 juin



Groupe A : Al Ahly FC - Inter Miami CF – Hard Rock Stadium, Miami, 20h







Dimanche 15 juin







Groupe C : FC Bayern München - Auckland City FC – TQL Stadium, Cincinnati, 12h



Groupe B : Paris Saint-Germain - Atlético de Madrid – Rose Bowl Stadium, Los Angeles, 12h



Groupe A : SE Palmeiras - FC Porto – MetLife Stadium, New York New Jersey, 18h



Groupe B : Botafogo - Seattle Sounders FC – Lumen Field, Seattle, 19h







Lundi 16 juin







Groupe D : Chelsea FC - Los Angeles FC – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 15h



Groupe C : CA Boca Juniors - SL Benfica – Hard Rock Stadium, Miami, 18h



Groupe D : CR Flamengo - Espérance Sportive de Tunis – Lincoln Financial Field, Philadelphie, 21h







Mardi 17 juin







Groupe F : Fluminense FC - Borussia Dortmund – MetLife Stadium, New York New Jersey, 12h



Groupe E : CA River Plate - Urawa Red Diamonds – Lumen Field, Seattle, 12h



Groupe F : Ulsan HD - Mamelodi Sundowns FC – Inter&Co Stadium, Orlando, 18h



Groupe E : CF Monterrey - FC Internazionale Milano – Rose Bowl Stadium, Los Angeles, 18h







Mercredi 18 juin







Groupe G : Manchester City - Wydad AC – Lincoln Financial Field, Philadelphie, 12h



Groupe H : Real Madrid C. F. - Al Hilal – Hard Rock Stadium, Miami, 15h



Groupe H : CF Pachuca - FC Salzburg – TQL Stadium, Cincinnati, 18h



Groupe G : Al Ain FC - Juventus FC – Audi Field, Washington, D.C., 21h







Jeudi 19 juin







Groupe A : SE Palmeiras - Al Ahly FC – MetLife Stadium, New York New Jersey, 12h



Groupe A : Inter Miami CF - FC Porto – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 15h



Groupe B : Seattle Sounders FC - Atlético de Madrid – Lumen Field, Seattle, 15h



Groupe B : Paris Saint-Germain - Botafogo – Rose Bowl Stadium, Los Angeles, 18h







Vendredi 20 juin







Groupe C : SL Benfica - Auckland City FC – Inter&Co Stadium, Orlando, 12h



Groupe D : CR Flamengo - Chelsea FC – Lincoln Financial Field, Philadelphie, 14h



Groupe D : Los Angeles FC - Espérance Sportive de Tunis – GEODIS Park, Nashville, 17h



Groupe C : FC Bayern München - CA Boca Juniors – Hard Rock Stadium, Miami, 21h







Samedi 21 juin







Groupe F : Mamelodi Sundowns FC - Borussia Dortmund – TQL Stadium, Cincinnati, 12h



Groupe E : FC Internazionale Milano - Urawa Red Diamonds – Lumen Field, Seattle, 12h



Groupe F : Fluminense FC - Ulsan HD – MetLife Stadium, New York New Jersey, 18h



Groupe E : CA River Plate - CF Monterrey – Rose Bowl Stadium, Los Angeles, 18h







Dimanche 22 juin







Groupe G : Juventus FC - Wydad AC – Lincoln Financial Field, Philadelphie, 12h



Groupe H : Real Madrid C. F. - CF Pachuca – Bank of America Stadium, Charlotte, 15h



Groupe H : FC Salzburg - Al Hilal – Audi Field, Washington, D.C., 18h



Groupe G : Manchester City - Al Ain FC – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, 21h







Lundi 23 juin







Groupe B : Seattle Sounders FC - Paris Saint-Germain – Lumen Field, Seattle, 12h



Groupe B : Atlético de Madrid - Botafogo – Rose Bowl Stadium, Los Angeles, 12h



Groupe A : Inter Miami CF - SE Palmeiras – Hard Rock Stadium, Miami, 21h



Groupe A : FC Porto - Al Ahly FC – MetLife Stadium, New York New Jersey, 21h







Mardi 24 juin







Groupe C : Auckland City FC - CA Boca Juniors – GEODIS Park, Nashville, 14h



Groupe C : SL Benfica - FC Bayern München – Bank of America Stadium, Charlotte, 15h



Groupe D : Los Angeles FC - CR Flamengo – Camping World Stadium, Orlando, 21h



Groupe D : Espérance Sportive de Tunis - Chelsea FC – Lincoln Financial Field, Philadelphie, 21h







Mercredi 25 juin







Groupe F : Borussia Dortmund - Ulsan HD – TQL Stadium, Cincinnati, 15h



Groupe F : Mamelodi Sundowns FC - Fluminense FC – Hard Rock Stadium, Miami, 15h



Groupe E : FC Internazionale Milano - CA River Plate – Lumen Field, Seattle, 18h



Groupe E : Urawa Red Diamonds - CF Monterrey – Rose Bowl Stadium, Los Angeles, 18h







Jeudi 26 juin







Groupe G : Juventus FC - Manchester City – Camping World Stadium, Orlando, 15h



Groupe G : Wydad AC - Al Ain FC – Audi Field, Washington, D.C., 15h



Groupe H : Al Hilal - CF Pachuca – GEODIS Park, Nashville, 20h



Groupe H : FC Salzburg - Real Madrid C. F. – Lincoln Financial Field, Philadelphie, 21h