General Randall Reed, commandant du commandement des transports américain : "La nécessité de renforcer davantage le système logistique" - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International General Randall Reed, commandant du commandement des transports américain : "La nécessité de renforcer davantage le système logistique" Publié le samedi 14 juin 2025 | Mali Tribune

Tweet

Le Général Randall Reed était l'invité du point de presse numérique organisé le 6 juin dernier, par le Centre des médias du Département d'État américain.



Le conférencier du jour a parlé de son voyage dans la région indo-pacifique, notamment aux Philippines et au Japon, où il a rencontré de hauts responsables et œuvré au renforcement des partenariats logistiques et sécuritaires dans la région.



Le général Randall Reed affirme que le Commandement des transports des États-Unis offre aux États-Unis une mobilité stratégique et réactive incroyable dans le monde entier. "Les membres de l'USTRANSCOM, ainsi que les industries, les alliés et les partenaires, font de nous une force prête, unie et décisive, capable de répondre rapidement aux crises et de soutenir les opérations humanitaires et militaires dans le monde entier", a-t-il expliqué.



Le général est revenu sur l'importance des alliés et des partenaires pour l'Ustranscom, dans toutes ses activités. A l'entendre, nous ne pouvons y parvenir sans des partenariats très solides, et c'est précisément ce qui motive mes déplacements ici cette semaine.



Au cours des échanges, le général dit avoir exploré les moyens de renforcer la collaboration, de dissuader toute agression et d'améliorer la préparation à toute crise potentielle dans cette région. Il se réjouit d'avoir les mêmes discussions lors de sa visite en République de Corée. Cependant, ce qui est essentiel à ses yeux, c'est la complexité de cette région qui selon lui, nécessite des solutions multidimensionnelles impliquant de nombreux partenaires. "Il est essentiel de maintenir et de développer nos relations dans la région, car nous coopérons et collaborons pour garantir une réponse rapide des États-Unis à toute future opération d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe, tout en luttant contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales, qu'elles émanent d'acteurs étatiques, de groupes extrémistes violents ou autres", dit-il.



Ainsi, avec ses homologues, ils ont discuté des moyens de poursuivre la coopération par le biais d'accords de défense permanents et de renforcer davantage le système logistique. Cet été, ils prévoient mener une série d'exercices afin de tester l'architecture et l'infrastructure logistiques actuelles, qui offrent une liberté de manœuvre durable dans la région et à la force interarmées.



L'objectif, selon lui, est d'avoir la capacité de mobiliser rapidement, puis à déployer des forces depuis les États-Unis vers des sites répartis dans toute la région. Ces exercices seront essentiels pour tester nos tactiques, techniques et procédures avec nos alliés et partenaires, et pour améliorer notre connectivité entre différents sites de la région. Il estime que Transcom est une organisation apprenante qui aide à approfondir les relations et à collaborer encore plus étroitement pour renforcer la sécurité régionale. "Ainsi, grâce à un soutien continu, nous conserverons la capacité de réagir à tout moment, quel que soit le besoin", a-t-il conclu.



Ibrahima Ndiaye