Réforme judiciaire: 271 milliards FCFA pour le Programme Décennal - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Réforme judiciaire: 271 milliards FCFA pour le Programme Décennal Publié le samedi 14 juin 2025 | Info Gouv

© Autre presse par DR

Bonne gouvernance: la justice malienne recouvre de plus de 400 milliards de FCfa et saisit 166 milliards en début 2025

Tweet

Le Centre International de Conférence de Bamako (CICB) a abrité ce jeudi la cérémonie d’ouverture de l’atelier national de validation du Programme Décennal de Développement du secteur de la Justice 2025-2034. Présidée par le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, M. Mamoudou KASSOGUE, cette rencontre marque une étape clé dans la modernisation du système judiciaire malien.



L’atelier réunit les principaux acteurs institutionnels, les représentants de la société civile, les syndicats, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les universitaires pour examiner, enrichir et valider le document qui fixera les orientations stratégiques du secteur pour la prochaine décennie.



Dans son allocution, le ministre KASSOGUE a salué l’aboutissement d’un processus participatif et rigoureux, initié dans le sillage de la Loi d’Orientation et de Programmation pour le secteur de la Justice 2020-2024.



Ce nouveau programme, a-t-il souligné, s’inscrit dans la dynamique de refondation de l’État malien impulsée par le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, et s’articule autour de cinq axes stratégiques : l’accès à la justice, l’indépendance du pouvoir judiciaire, la protection des droits de l’Homme, la transparence et la modernisation du système judiciaire.

« Il s’agira de poser les jalons de la justice pour les dix prochaines années », a déclaré le ministre, insistant sur la nécessité d’une justice accessible, efficace et crédible, véritable pilier de l’État de droit et du développement.



Revenant sur les réalisations de la précédente programmation quinquennale, le ministre a mis en exergue les progrès significatifs enregistrés : recrutement massif de personnels judiciaires et pénitentiaires, amélioration des de Kénioroba), relecture des textes législatifs, et adoption d’un nouveau Code pénal et d’un nouveau Code de procédure pénale. Il a salué une évolution notable de l’indice de confiance des citoyens envers la justice, passé à plus de 72 % en 2025 contre moins de 30 %

cinq ans plus tôt.



Le nouveau programme, doté d’un premier plan d’actions quinquennal (2025-2029) estimé à 271,87 milliards FCFA, prévoit une hausse substantielle des ressources budgétaires allouées à la justice, passant de 56,03 milliards FCFA en 2025 à plus de 110 milliards en 2029.



Le processus d’élaboration s’est voulu ouvert et participatif, associant les juridictions, les administrations

concernées, les ordres professionnels, la société civile, les syndicats, les chercheurs et les partenaires techniques. « Une démarche cohérente avec la vision du Mali de concevoir et financer ses politiques publiques par lui-même et pour lui-même », a souligné le ministre

Kassogué.



Le ministre a appelé les participants à jouer pleinement leur rôle dans l’amélioration du document proposé, qualifiant cet atelier de « moment historique ». Il a rappelé que ce programme est le deuxième du genre après le PRODEJ adopté en 1998, et que sa mise en œuvre sera déterminante pour l’avenir du service public de la justice au Mali.