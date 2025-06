Mali : le FMI s’attend à une détérioration du déficit budgétaire suite aux inondations - abamako.com

Publié le samedi 14 juin 2025 | Agence Ecofin

Selon le FMI, le déficit budgétaire du Mali pourrait passer de 2,6% du PIB en 2024 à 3,4% en 2025, avec des perspectives incertaines et des risques de détérioration.



Le Fonds monétaire international s’attend à une détérioration du déficit budgétaire du Mali, qui pourrait atteindre 3,4% du PIB en 2025, contre 2,6% en 2024. C’est ce qu’indique l’institution dans un communiqué publié le vendredi 13 juin 2025, à l’issue d’une mission à Bamako.



Ces prévisions de l’institution financière s’expliquent par les dépenses publiques destinées à atténuer l'impact des inondations qui ont touché le pays. Les perspectives restent toutefois incertaines, avec des risques considérables de détérioration.



Rappelons que dans sa Loi de finances 2025, le gouvernement malien a prévu d’allouer 96,17 milliards FCFA à la protection sociale, soit une hausse de 2,98% par rapport à l’année précédente. « La politique budgétaire devrait donner la priorité à la viabilité budgétaire, en particulier en convergeant vers le plafond de déficit budgétaire de 3% fixé par l'UEMOA. Les priorités clés comprennent le renforcement de la mobilisation des recettes intérieures par l'élargissement de l'assiette fiscale, y compris du secteur minier, et le renforcement de l'administration des recettes et des douanes » indique le Fonds.



Ce dernier ajoute que les autorités devraient se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité des dépenses, tout en préservant l'investissement public et en protégeant les ménages vulnérables. L'économie du Mali a maintenu une certaine stabilité malgré des contraintes significatives, notamment l'insécurité alimentaire, les menaces sécuritaires, les chocs climatiques fréquents, les contraintes de financement extérieur et des perspectives économiques incertaines.



Notons que dans sa loi de Finances rectificative, le Mali prévoyait un déficit budgétaire de 3,5% du PIB en 2025, contre 4,4% en 2024.



Lydie Mobio (Stagiaire)