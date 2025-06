CNT : La réduction des indemnités donne raison à Ben le Cerveau et fragilise Nouhoum Sarr - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique CNT : La réduction des indemnités donne raison à Ben le Cerveau et fragilise Nouhoum Sarr Publié le dimanche 15 juin 2025 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Meeting du mouvement Yerewolo debout sur les remparts à Kati

Bamako, le 12 octobre 2021. Le mouvement Yerewolo debout sur les remparts a organisé un grand meeting à Kati ce mercredi sur la situation socio-politique du pays Tweet

Jeudi 12 juin, à huis clos, les membres du Conseil National de Transition (CNT) ont adopté une loi organique réduisant leurs indemnités et avantages. Cette décision entraîne une baisse significative des primes à 400 000 FCFA pour les membres simples et 550 000 FCFA pour les membres du bureau.



Une mesure qui vient donner raison à Adama Diarra, alias Ben le Cerveau, de Yerewolo Debout sur les Remparts, qui avait publiquement dénoncé les hausses d’indemnités et renoncé à ses propres salaires avant son éviction du CNT et son incarcération.



Cette volte-face fragilise la position de Nouhoum Sarr, qui, quelques mois plus tôt, s’opposait fermement à toute réduction, affirmant que “Doromè té bola” (“pas un franc ne sera enlevé”).



Dans un contexte de fortes tensions sociales et de mesures fiscales impopulaires, cette réduction, perçue comme forcée, apparaît comme une victoire posthume pour Ben le Cerveau, aujourd’hui transféré de Kéniéroba à Dioïla. Deux ans après son arrestation, ses positions semblent aujourd’hui validées par les faits, tandis que ses anciens détracteurs au CNT voient leur légitimité s’éroder.