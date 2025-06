Région de Kidal : Les FAMa infligent de lourdes pertes aux terroristes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Région de Kidal : Les FAMa infligent de lourdes pertes aux terroristes Publié le dimanche 15 juin 2025 | L’Essor

© aBamako.com par A S

Patrouille de la MINUSMA à Tombouctou

Tombouctou, le 11 Mai 2015, la MINUSMA a procédé aux patrouilles à Tombouctou Tweet

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé plusieurs terroristes le jeudi 12 et ce vendredi 13 juin 2025. Ces nouvelles victoires de nos soldats sont le résultat d'une opération offensive FAMa contre un groupe armé terroriste retranché dans le village d'Anomalan, situé à une quarantaine de kilomètres au nord d'Aguelhoc, dans la Région de Kidal.



C'était dans le cadre d'une mission d'escorte logistique entre les localités d'Anefis et d'Aguelhoc, a-t-on appris d'une note de la Direction de l'Information et des Relations publiques des Armées (Dirpa), sur ses plateformes digitales.



Ainsi, la cellule terroriste dirigée par le capitaine déserteur Issouf Ag Bouchara, figure connue pour ses actions subversives, a enregistré de lourdes pertes, rapporte le communiqué. Le bilan provisoire de cette opération fait état de dix combattants ennemis éliminés.



Ce vendredi 13 juin, à l'aube, le même convoi logistique a été pris pour cible dans la même zone. Une fois de plus la riposte fulgurante des FAMa, appuyée par des vecteurs aériens, a permis de «détruire plusieurs véhicules ennemis et de neutraliser leurs occupants», infligeant ainsi une seconde défaite à l'ennemi en moins de 24 heures.



Le haut commandement militaire rassure les populations que la situation est entièrement sous contrôle. «Le convoi poursuit sa progression vers Aguelhoc, renforcé par la réussite tactique de l'opération», indique la Dirpa. L’ ėtat-major général des Armées salue la bravoure, le professionnalisme et la résilience des soldats engagés dans cette mission cruciale. Leur engagement indéfectible est le gage d'une armée unie et déterminée.

Aboubacar TRAORE