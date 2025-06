Affaires des équipements militaires: La Cour exprime ces suspicions sur des dessous de table de la part de Sidi MKAGNASSY; ’’ II ne m’a rien donné... Je suis aussi fils de milliardaire! ’’ dixit Nouhoum Dabitao - abamako.com

Affaires des équipements militaires: La Cour exprime ces suspicions sur des dessous de table de la part de Sidi MKAGNASSY; '' II ne m'a rien donné... Je suis aussi fils de milliardaire! '' dixit Nouhoum Dabitao Publié le dimanche 15 juin 2025 | Le Soir de Bamako

L'ancien directeur du Commissariat des Armées, le colonel-major Nouhoum Dabitao, a comparu ce jeudi 12 juin 2025 devant la Cour d'Assises dans l'affaire liée à l'acquisition d'équipements militaires, pour faux, usage de faux et atteinte aux biens publics,



Il ressort que des matériels d'habillement, de couchage, de campement et d'alimentation (HCCA), ainsi que des véhicules et pièces de rechange, devaient. être fournis aux Forces armées de sécurité maliennes dans le cadre d'un protocole d'accord.



En tant que Directeur du commissariat des Armées, il devait réceptionner lesdits matériels pour un montant de 34 milliards de Francs CFA. Le Colonel-major Nouhoun Dabitao a catégoriquement nié tout détournement des 36 milliards de francs CFA mentionnés dans L'arrêt de renvoi.



Il a affirmé que l'ensemble des matériels a été livré entre août 2014 et juillet 2015. s'étonne d'être et d'un détournement de 36 milliards alors que le montant réel, selon lui, est de 34 milliards de francs CFA.Toutefois, il a reconnu ne pas être passé par la hiérarchie pour exprimer les besoins de l'armée à Sidi Mohamed Kagrassy Il a également declaré que c'est l'ancien ministre de la Défense, Soumeylou Boubeye Maiga, qui l'a contacté à son domicile pour l'informer que M. Kagnaszy détenait le mandat pour les marchés 'équipements militaires.



Dès l'entame de ses propos, le colonel-major Nuuhoum Dabitao a rappelé que, depuis douze ans, le marché entre le ministère de la Défense et des Anciens combattants et la société GUOSTAR a suscité de nombreux débats. Avant de te prononcer sur l'arrêt de renvoi, et avec permission de la Cour, il a tenu faire une présentation pédagogique et technique de l'architecture budgétaire du ministère de la Défense





YOUSSOUF KONATE



Soir de Bamako