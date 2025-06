Intensification des attaques terroristes: une action combinée entre des trafiquants et les terroristes - abamako.com

Selon les murmures en provenance d’une certaine couche de notre société, les récentes et nombreuses attaques des terroristes seraient dues à une action combinée entre des trafiquants de drogues , de motos et les terroristes. Ces trafiquants quittent le port de Dakar sur des grosses motos en provenance de la France (au revoir la France) pour le Mali.En rentrant au pays, ils empruntent les routes de la brousse. D’autres trafiquants passent par la Guinée pour le Mali. Ces gens-là connaissent bien les routes pour rentrer au Mali par la brousse. Dès lors, on comprend la forte présence des terroristes dans la région de Kayes et Koulikoro, précisément à Banamba ou de la Guinée et en traversant le Mandé, les terroristes arrivent à Banamba.Les mêmes murmures affirment que les terroristes auraient bénéficié de l’appui de certains trafiquants de motos pour attaquer le camp de Sirakorola (Koulikoro).