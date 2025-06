Adoption du 5 ans de mandat au président de la transition : Les arguments des ‘’pour’’ et des ‘’contre’’ - abamako.com

Adoption du 5 ans de mandat au président de la transition : Les arguments des ''pour'' et des ''contre'' Publié le lundi 16 juin 2025 | Le sursaut

Cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An.

Le Mercredi 11 juin , lors du Conseil de Ministres tenu au Palais de Koulouba, le Gouvernement de la Transition a adopté un projet de loi portant révision de la Charte de la révision en accordant un mandat de 5 ans renouvelable au Président de la Transition, une première au Mali.



Ce faisant, notre rédaction a recueilli l’avis de quelques maliens à Bamako sur le sujet.



Moussa NIANG : « Nous voulons élire notre Président de la République par la voie des urnes »



« Quand j’ai vu cette publication, j’ai eu toutes les peines du monde, car je me suis dit que cela n’est possible que dans les urnes et non par un Conseil de ministres qui décide à la place de tous les Maliens. Les réformes constitutionnelles oui, mais pas ça. Nous voulons élire notre président de la République par la voie des urnes et c’est ce qu’on aime. Si on élit Assimi, ça sera lui seul et non les 5 généraux. La gestion du pays ne doit pas être partagée entre quelques individus. Le Mali a besoin d’aller aux élections pour attirer des investisseurs étrangers, sinon avec le régime en place, ça ne sera pas facile ».





Rouki MAIGA : « Le fait aujourd’hui de vouloir prolonger la durée de la transition divise »



« Si j’avais l’opportunité de m’adresser au Président Goïta aujourd’hui, je lui dirais qu’il vaut mieux partir avec honneur tant qu’il est encore temps. Nombreux sont, en effet, ceux qui rejettent l’idée d’un mandat de cinq ans sans élection. Le fait aujourd’hui de vouloir prolonger la durée de la transition divise. De nombreux maliens restent insatisfaits de la situation actuelle et tout le monde n’approuve pas le régime militaire. Il est temps d’organiser une gouvernance respectueuse de toutes les composantes de la nation. Une nation appartient à tous ses citoyens, qu’ils soient militaires ou civils. Le peuple malien a montré beaucoup de patience et de résilience mais cette situation ne peut pas durer éternellement ».



Ichaka BAH : « C’est une bonne chose pour la survie de l’AES »



« Je dirai que c’est une bonne chose pour la survie de l’AES. Ensuite, pour tous ceux qui connaissent ou s’intéressent à l’actualité du Mali savent pertinemment que le Mali a besoin d’être refondé entièrement et ce n’est pas un homme politique qui le fera au vu de ce qui se passe sur le plan sécuritaire depuis l’arrivée d’Assimi. Je suis pour deux raisons : l’AES et la situation sécuritaire ».



Aminata Diallo : « Ces autorités doivent continuer jusqu’en 2030 »



« Si ça ne tenait qu’à moi, ces autorités doivent continuer jusqu’en 2030 en attendant de voir plus clair. Ces autorités sont en train de libérer notre pays et tous les Maliens savent cela. Je suis d’accord avec cette décision, mais ce que je conseillerai aux autorités c’est de faire des efforts sur le plan économique. Je sais qu’on est un pays riche, il faut exploiter davantage notre richesse ».



Propos recueillis par Adama Tounkara