Gao : Atterrissage forcé et non l’abattement de l’aéronef des FAMa - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Gao : Atterrissage forcé et non l’abattement de l’aéronef des FAMa Publié le lundi 16 juin 2025 | le sursaut

Tweet

Samedi, l’Etat major général des Armées du Mali, dans sa mission d’informer les Maliens sur les differentes operations des Forces Armées Maliennes(FAMa) sur tout le territoire national et d’infirmer les propagandes terroristes, a informé qu’un aeronef des FAMa a été obligé de faire un atterisage forcé dans le fleuve à Gao non loin de la piste d’atterisage. Ce qui dément catégoriquement les informations données par certains canaux des groupes jihadistes affirmant que cet appareil aurait été abattu.



La guerre n’est pas seulement que sur le terrain, c’est ausssi informationnel et communicationel. C’est ce que les terroristes et leurs acolytes semblent comprendre ces derniers jours. Ce faisant, ils ont intensifié des messages de propagades sur les réseaux sociaux. Dans leur manœuvre ils utilisent des intox et des infox en vue de taper la conscience des Maliens sur les effoirts des FAMa.



Ce qui rassure dans tout cela, est le fait que la Direction des informations et des rélations publiques de l’armée( la Dirpa) a compris leur jeu et fait tout pour donner des bonnes infromations aux Maliens, qui sont de nature à apaiser les esprits. Cette geurre, elle est asymetrique, et malgré les FAMa dominent sur le terrain, il arrive parfois qu’elles recoivent des attaques planifiées des terroristes qui se solderont par des pertes des materiels et en vies humaines. Souvent les terroristes et leurs complices à l’exterieur du pays profitent de ces genres d’occasions pour faire la propagande. Comme le cas de cet aeronef, qui n’a pas été abattu comme l’ont relayé les canaux d’information des groupes jihadistes.





Le communiqué de la DIRPA



Selon la DIRPA, c’est dans la matinée du 14 juin 2025, que cet aeronef de combat de retour d’une mission au profit des FAMa dans le theatre Est de l’operation DOUGOUKOLOKO a effectué un atterisage forcé dans le fleuve à Gao non loin de la piste d’atterisage. Et que les deux pilotes ont été recupérés et recoivent des soins appropriés dans les strucrures de santé de la place militaire. Que l’aeronef a été gravement endommagé.



Selon ce même communiqué, les premières informations indiquent une dégradation météorologique soudaine avec un fort vent de sable au moment de l’accident.Qu’une enquête a immediatement été declenchée pour determiner les circonstances et les causes et cet accident. Dont les conclusions seront presentées en temps opportun. Et l’Etat-major de feliciter l’equipage pour son professionnalisme qui a permis de preserver de nombreuses vies au sol et d’eviter de faire cet accident un drame humain.Mais également de magnifier la promptitude et l’efficacité des piroguiers, des services de secours ainsi que des forces de Defense et de Securité qui ont réagi avec rapidité pour protéger les populations et l’equipage. « L’Etat-major rassure l’opinion que cet accident n’aura aucun impact sur la poursuite des operations offensives engagées sur l’ensemble du territoire national », a precisé le communqué de la DIRPA.



Adama Tounkara