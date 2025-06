Sorti de la liste grise ‘’des juridictions sous surveillance renforcée’’ : L’image du Mali redorée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sorti de la liste grise ‘’des juridictions sous surveillance renforcée’’ : L’image du Mali redorée Publié le lundi 16 juin 2025 | le sursaut

Tweet



Présent dans cette liste depuis plusieurs années, le Mali en est officiellement retiré depuis le 13 juin dernier.



C’était à l’issue de la réunion plénière du GAFI (Groupe d’Action Financière) tenue à Strasbourg en France. En clair, pour un pays comme le nôtre en proie à une crise multidimensionnelle, cette sortie est un espoir pour redorer son image.



Faut-il le rappeler, la liste grise appelée également ‘’Liste des juridictions sous surveillance renforcée’’ identifie les pays dont le régime de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des Arm es de destruction massive (LBC/FT/FP) présente des déficiences stratégiques. Notre pays y figurait depuis des années. En effet, à travers un communiqué rendu public dans la semaine écoulée, le Ministre de l’Economie et des Finance, Alhousseïni Sanou a fait part du retrait du Mali de cette liste qui a été possible grâce à la mise en œuvre d’un plan d’actions exécuté par son département et ceux de la Justice et de la Sécurité.



Il ressort de ce communiqué que le Mali depuis son inscription sur la liste grise a pris l’engagement de remédier aux insuffisances identifiées par l’adoption d’un plan d’actions de 27 mesures dont le processus de sa mise en œuvre s’est matérialisé par la présentation de 9 rapports de suivi et d’un rapport de visite sur site. Qu’à l’issue de l’examen de ces rapports et des réunions dites de Face à Face avec le Groupe conjoint Afrique Moyen Orient, puis le Groupe conjoint Afrique (que le Mali a reçu du 28 au 30 Avril 2025 à Bamako) et la visite des experts de l’International Coopération Review Group (Groupe de Revue de la Coopération) du Groupe d’Action Financière (GAFI). Lesquelles rencontres étaient sous la conduite du Ministère de l’Economie et des Finances, du Ministère de la Justice et des droits de l’Homme et du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile.



« Le retrait acté du Mali de la liste grise est donc le fruit d’un travail collaboratif impliquant l’engagement des plus hautes Autorités. Ce retrait de la liste grise conforte l’image institutionnelle positive du pays et renforce, aux yeux de la communauté des investisseurs, l’attractivité de l’économie nationale en assurant un système financier plus sûr, plus stable et plus intègre » informe ledit communiqué. Pour la même occasion, l’Etat malien a gratifié ses remerciements à tous les organismes nationaux et internationaux pour le soutien et la confiance à la mise en œuvre des réformes.



Ainsi, avec la sortie du Mali de cette liste, cela peut être un facteur pour relancer le secteur d’investissement dans le but de captiver les bailleurs de fonds.



Mariam Sissoko