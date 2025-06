Agressions, Plaintes, Accusations, Déstabilisation - abamako.com

Agressions, Plaintes, Accusations, Déstabilisation Publié le lundi 16 juin 2025 | L'aube

Le discours du gouvernement malien concernant l'ingérence extérieure, en se concentrant sur ses accusations contre la France et le concept plus large d'un «complot international» depuis 2012 n’a évidemment pas varié.



La rupture avec la France est intervenue sur fond de campagne médiatique, d’entreprise d’espionnage et de soutien logistique et financier aux Groupes armés. Les autorités maliennes ont engagé des procédures pour suspendre les émissions des chaînes internationales publiques françaises RFI et France 24 en mars 2022. La justification officielle était que ces médias diffusaient de «fausses allégations» d'abus de l'armée malienne et s'engageaient dans une «stratégie préméditée visant à déstabiliser la transition politique, démoraliser le peuple malien et discréditer l'armée malienne». Cette mesure a été suivie par la suspension de TV5 Monde en mai 2025. Ces actions soulignent l'affirmation par le Mali de sa souveraineté médiatique et son rejet des récits perçus comme hostiles.



Le gouvernement malien a constamment formulé de graves accusations contre la France, notamment des «violations répétitives et fréquentes» de son espace aérien national, la conduite d'opérations militaires sans coordination avec les forces armées maliennes, et même la fourniture de renseignements et d'armes à des groupes terroristes. Le Mali affirme posséder «plusieurs éléments de preuve» que les vols français ont servi à collecter des renseignements pour les groupes terroristes et à leur larguer des armes et des munitions. Ces accusations se sont intensifiées de manière significative au moment du retrait final des troupes françaises en août 2022, le Mali demandant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour aborder ces «actes d'agression».



