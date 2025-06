Focus : Mobilisation ! - abamako.com

Pour maintenir le Sahel debout et sur pied face à la recrudescence des attaques terroristes et à une campagne médiatique insidieuse orchestrée à l’extérieur, le maître mot est clair : la mobilisation générale.



Il est important que les dirigeants des trois États membres de l'AES, en particulier le Général d'Armée Assimi Goïta, se mobilisent et mobilisent leurs populations derrière leurs troupes au combat sur tous les fronts. Car nous nous trouvons à un moment charnière de l’histoire de notre pays. Une mobilisation à tous les niveaux, de chaque citoyen, pour soutenir nos Forces Armées Maliennes (FAMa), déjouer les complots, et affirmer notre souveraineté.



Sur un autre registre d’actualité, ce lundi 16 juin 2025 va marquer une étape historique avec la pose de la première pierre de la Société de Raffinerie d'Or du Mali (SOROMA-SA) à Bamako. Ce projet, dont l'État malien sera actionnaire majoritaire à 62% en partenariat avec le groupe russe Yadran, symbolise notre détermination à reprendre le contrôle de nos richesses naturelles. Trop longtemps, depuis 2012, notre or a été l'objet d'un pillage organisé par toutes sortes d'acteurs. Cette raffinerie de 200 tonnes par an n'est pas qu'une infrastructure économique ; c'est un bastion de notre souveraineté, un levier pour la création d'emplois, et une source de revenus vitale pour le développement de notre nation. C'est pourquoi, nous devons tous nous mobiliser pour soutenir ce projet. Que chaque Malien, chaque habitant du Sahel, se sente concerné parce que cet Or du Mali doit briller pour tous les Sahéliens désormais.



Mais la mobilisation ne s'arrête pas là. Elle est quotidienne et multidimensionnelle. Nous devons nous mobiliser pour contrer la recrudescence des attaques terroristes, en soutenant nos vaillantes FAMa par le renseignement, la vigilance et une solidarité inébranlable. Leurs victoires récentes et les frappes aériennes décisives contre les bases et dépôts terroristes sont le fruit de leur courage et de notre collaboration. Continuons de déjouer les complots et de faire échouer les tentatives de déstabilisation.



En parallèle, une autre bataille se livre : celle de l'information. Nous devons nous mobiliser activement contre la campagne médiatique d'intoxication orchestrée par des médias occidentaux et d'autres. Leurs récits biaisés et leurs allégations infondées visent à déstabiliser nos institutions, à démoraliser notre peuple et à discréditer nos forces armées. Chaque citoyen, armé de discernement et d'esprit critique, doit être un ambassadeur de la vérité, partageant des informations fiables et dénonçant la désinformation.



Enfin, la mobilisation s'impose contre toutes les manœuvres de déstabilisation ourdies contre notre pays à partir de certains pays voisins. Ces actions, qui s'inscrivent dans un complot international visant nos autorités et le peuple malien, cherchent à entraver notre marche vers l'autonomie et le développement. Le Mali est en droit de choisir ses partenaires et de défendre ses intérêts vitaux.



La pose de cette première pierre n'est pas seulement un acte technique ; c'est un symbole puissant de notre refus de céder face à l'adversité. C'est le moment de montrer que la résilience du peuple malien est inébranlable. Mobilisons-nous tous, sans exception, pour faire de ce lundi 16 juin journée de l’enfant africain, un jour mémorable de l'affirmation de notre souveraineté et de notre dignité.



La Rédaction