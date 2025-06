Mali : réduction des indemnités des membres du CNT : Un petit pas… encore insuffisant - abamako.com

Mali : réduction des indemnités des membres du CNT : Un petit pas… encore insuffisant Publié le lundi 16 juin 2025 | arc en ciel

Le Conseil national de Transition (CNT) du Mali a récemment voté en faveur d’une modification visant à réduire les indemnités de ses membres.



Cette décision, bien que saluée par certains observateurs, laisse un goût d’inachevé. Selon les informations, la réduction adoptée s’élève à 400 000 FCFA pour les membres ordinaires et à 550 000 FCFA pour les membres du bureau. Malick Diaw et des camarades peuvent mieux faire à l’instar de leurs homologues du CNT du Burkina.



Une avancée symbolique, certes. Mais dans un contexte économique aussi tendu que celui du Mali, marqué par une crise multidimensionnelle et des exigences croissantes en matière de bonne gouvernance, cette réduction reste largement en deçà des attentes citoyennes. En effet, malgré ce geste, chaque membre du CNT continue de percevoir plus de 1,5 millions de FCFA par mois, un montant qui suscite des interrogations légitimes sur l’exemplarité attendue de la part d’une institution censée incarner la refondation de l’Etat.



Le contraste avec le CNT du Burkina Faso ( pays membre de l’AES) est d’autant plus frappant. Chez le voisin, les autorités de transition ont adopté une approche plus rigoureuse : les membres du CNT burkinabè ne touchent que des indemnités de session, et ont vu leur traitement passer de 1,7 million à 800 000 FCFA mensuels. Un choix qui témoigne d’une volonté réelle d’austérité et de solidarité avec le peuple.



Ajustement cosmétique



Au Mali, la réduction opérée par le CNT ressemble davantage à un ajustement cosmétique qu’à une réforme en profondeur. Les citoyens, de plus en plus sensibles à la gestion des deniers publics, attendent davantage de rigueur. Car si l’on exige des sacrifices de la part du peuple, les représentants de la transition doivent aussi montrer l’exemple.



Il est donc temps que le CNT malien dépasse le symbolique et s’aligne sur une démarche plus responsable, à l’image de ce qui se fait dans d’autres pays de l’AES. La refondation ne peut être crédible que si elle commence par le sommet.



Amadou Sidibé