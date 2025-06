San : Le « Sankè Mô » célèbre 625 ans de tradition et de cohésion sociale - abamako.com

Dans le cadre de l’Année de la Culture décrétée par les autorités de transition, la ville de San a accueilli ce jeudi 12 juin la 625e édition du Sankè Mô, un rituel millénaire célébré avec faste en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement.



La ville de San, au centre du Mali, a renoué ce jeudi avec l’une de ses plus anciennes traditions : le Sankè Mô, rite de pêche collective pratiqué depuis le XIIIe siècle dans la mare Sanké, à un kilomètre du centre-ville. Cette 625e édition s’inscrit dans une dynamique nationale, alors que 2025 a été déclarée Année de la Culture par le président de la Transition.



La cérémonie d’ouverture officielle s’est tenue en présence du Premier ministre, Abdoulaye Maiga, du ministre en charge de la Culture Mamou Daffé, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement. Elle a rassemblé des milliers de participants et visiteurs venus de tout le pays, notamment des communautés Malinkés, Buwa, Marka, Bamanan, ainsi que des représentants de la diaspora.



Dans son intervention, le Premier ministre a salué la résilience des populations de Santoro et Karantela, gardiennes de cette tradition séculaire. Il a rappelé que le Sankè Mô incarne des valeurs essentielles pour le pays : le vivre-ensemble, la solidarité, la paix et la transmission du savoir.



« Le Sankè Mô est plus qu’un rituel : il est le reflet de notre identité et de notre volonté de bâtir une nation unie autour de ses racines culturelles », a-t-il affirmé, soulignant la vision du chef de l’État pour une revitalisation des cultures locales comme levier de stabilité et de développement.





Un vecteur de développement local



Au-delà de son caractère cérémonial, le Sankè Mô représente une opportunité économique pour la région de San. Chaque année, l’événement attire des visiteurs maliens et étrangers, générant des retombées positives pour l’artisanat, l’hôtellerie, la restauration et l’économie créative.



Les autorités ont insisté sur la nécessité de renforcer les synergies entre les institutions culturelles, les collectivités et les communautés locales afin de garantir une gestion concertée de ce patrimoine immatériel, qui pourrait à terme bénéficier d’une reconnaissance internationale.



Le Premier ministre a lancé un appel solennel : « Protégeons ensemble nos valeurs, notre histoire, nos traditions. Le Sankè Mô doit rester un exemple vivant de notre capacité à nous rassembler, à créer du lien et à faire rayonner le Mali par sa culture ».



H.B.T