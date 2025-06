Bamako : Un monument en hommage à Souleymane Cissé bientôt érigé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Bamako : Un monument en hommage à Souleymane Cissé bientôt érigé Publié le lundi 16 juin 2025 | arc en ciel

Tweet

Le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, à travers le Centre national de la cinématographie du Mali (CNCM), envisage la construction d’un monument en hommage à l’illustre cinéaste malien Souleymane Cissé, décédé en février 2025.



L’information a été révélée par le directeur général du CNCM lors d’une rencontre avec la presse. C’était à la direction du CNCM.



Le projet, encore à l’état d’étude, vise à immortaliser l’un des plus grands noms du cinéma africain. « Il ne s’agit pas seulement d’honorer la mémoire d’un homme, mais de transmettre aux générations futures le flambeau de l’excellence culturelle que Souleymane Cissé a porté toute sa vie », a déclaré le directeur du CNCM, Fousseyni Maiga. Le monument, selon lui, sera un lieu de mémoire, de transmission et d’inspiration.



Réalisateur engagé et visionnaire, Souleymane Cissé était double lauréat de l’Etalon de Yennenga, la plus haute distinction du FESPACO, et avait également été primé au prestigieux Festival de Cannes. Son œuvre, profondément ancrée dans les réalités africaines, a marqué plusieurs générations de cinéphiles et de cinéastes à travers le monde.



Fait tragique et symbolique, Souleymane Cissé s’est éteint à Bamako en février 2025, juste après avoir animé ce qui allait être sa dernière conférence de presse, au cours de laquelle il plaidait encore pour un meilleur soutien au cinéma africain.



En attendant la concrétisation du monument, plusieurs initiatives sont en cours pour célébrer sa mémoire : projections de ses films dans les ciné-clubs, hommages dans les festivals, et publication prochaine d’un ouvrage collectif sur sa vie et son œuvre.



Yaye Astan Cissé