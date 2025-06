Prévention des inondations à Bamako : Démolitions en pleine saison des pluies : précipitation ou prévention mal pensée ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Prévention des inondations à Bamako : Démolitions en pleine saison des pluies : précipitation ou prévention mal pensée ? Publié le lundi 16 juin 2025 | arc en ciel

© aBamako.com par Androuicha

Opération de démolition des constructions illégales à Souleymanebougou

Bamako, le 23 juillet 2015. Le ministère des affaires foncières et des domaines de l`Etat a entrepris la démolition des constructions illégales sises à Souleymanebougou dans le cercle de Kati. Tweet

Alors que Bamako entre dans la période des fortes pluies, les autorités ont lancé une opération de démolition des constructions installées dans les lits et servitudes des marigots.



Si cette initiative vise à limiter les inondations, son timing suscite l’incompréhension. Les habitants expulsés dénoncent un manque d’anticipation et l’absence de mesures sociales d’accompagnement.



Au moment où les premières pluies d’hivernage s’abattent sur Bamako, de nombreuses familles font face à un autre orage : celui des bulldozers. A Kalabancoura, Lafiabougou, Taliko, Banankabougou, Kalabancoro, Missira bref dans les quartiers où passent les marigots des habitations sont sur le point d’être rasées, sur décision des autorités, pour « libérer les zones inondables et les servitudes de marigots ».



Cette opération, selon les autorités, vise à « sauver des vies humaines en réduisant les risques d’inondations liés à l’occupation anarchique des lits des cours d’eau ». L’année dernière, plusieurs quartiers de la ville ont été durement touchés par des crues meurtrières, relançant le débat sur l’occupation des zones.



Mais le moment choisi pour ces démolitions suscite de nombreuses interrogations. Pourquoi attendre le début de la saison pluvieuse pour agir, alors que les conséquences humaines sont dramatiques pour des familles déjà vulnérables ? « Ce n’est pas la démolition qui nous dérange. Les familles vont-elles dormir dehors sous la pluie ? ».



Des réunions ont été tenues dans certaines mairies autour du sujet. Les occupants ont été informés de l’opération sans qu’aucune solution de relogement n’ait été officiellement proposée lors des rencontres.



Des sinistrés affirment détenir des titres d’attribution délivrés par les autorités elles-mêmes. Mais, il y a quelques jours, Le département des Domaines a annulé tous les titres de propriétés ouvrant la voie à la démolition.



Idem pour les constructions « se trouvant » sur l’espace dédié aux logements sociaux à N’Tabocoro, dans la commune de Kalabancoro. Selon nos informations ce sont plus de 4000 logements habités qui sont visés par la démolition en cette période d’hivernage. Loin de donner raison à ceux là qui ont construit sur le site controversé, le ministère des Domaines de l’Etat doit au moins avoir les soucis de l’humanisme. Le ministre doit bien savoir qu’on ne déguerpis pas en pleine saison des pluies. Si l’opération se déroulait ces temps ci, ce sont plus de 30 000 personnes qui vont se trouver sans abris. Le ministère des Domaines est –il prêt à assumer les conséquences de son acte ? Quel sera la réaction des occupants ? Vont-ils assister impuissamment à la démolition de leurs maisons sans plan de relogement ? Non, nous disons que le Mali est un pays de dialogue. Si cela est vrai, les autorités du pays doivent au moins discuter avec les occupants afin de trouver une issue et éviter toute confrontation.



Pourquoi avoir laissé ces constructions proliférer jusqu’à ce point ? Et pourquoi ne pas avoir engagé une opération progressive en saison sèche, accompagnée d’un plan de relogement social ? Autant de questions qui restent sans réponses claires.



Pour le sociologue Adama Fofana, « l’Etat est dans son rôle en libérant les zones inondables, et des sites « occupés » mais il doit aussi assumer ses responsabilités en matière de gouvernance urbaine. Si des titres ont été délivrés sur ces zones, même « illégalement », cela révèle un dysfonctionnement interne. Ce n’est point aux occupants seuls de payer les frais, l’Etat à travers ses services déconcentrés qui doivent s’expliquer.



Hamidou B. Touré