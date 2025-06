Mines : le président de la transition lance les travaux de construction de la raffinerie d’or du Mali - abamako.com

Mines : le président de la transition lance les travaux de construction de la raffinerie d'or du Mali
Publié le lundi 16 juin 2025

Lancement des travaux de construction de la raffinerie d’or du Mali

Le Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée Assimi GOÏTA, a présidé ce lundi 16 juin 2025, à Sénou, en Commune VI du District de Bamako, la cérémonie solennelle de pose de la première pierre de la future raffinerie nationale d’or du Mali. Aux côtés du Chef de l’État, de nombreuses personnalités étaient présentes : le Premier ministre, le Président du Conseil National de Transition, des membres du Gouvernement, des représentants de la société Yadran, des diplomates accrédités auprès de la République du Mali, ainsi que les populations de la Commune VI.



Cette raffinerie, fruit d’une volonté politique forte, s’inscrit dans la continuité des Assises nationales de la Refondation, au cours desquelles le peuple malien a exprimé une attente claire : faire en sorte que l’or du Mali profite aux Maliens, a rappelé le Président de la Transition, dans une interview accordée à la presse, après avoir posé la première pierre de la future usine de raffinage de l’or du Mali. Cette infrastructure stratégique, d’une capacité de 200 tonnes d’or par an, permettra enfin au pays d’affiner localement tout l’or extrait sur son sol, mettant un terme à des décennies d’exportation brute vers des raffineries étrangères.



Dans son interview, le Chef de l’État a rappelé que cette initiative s’inscrit dans un ensemble cohérent de réformes : audit complet du secteur minier, adoption d’un nouveau Code minier et de son Contenu local, création d’une société d’État pour la recherche et l’exploitation des ressources (SOREM), et renégociation de plusieurs contrats déséquilibrés. « Ce projet incarne l’affirmation de notre souveraineté économique et permettra de mieux contrôler, tracer et rentabiliser les revenus issus de l’or et de ses dérivés », a-t-il déclaré.



Le projet est réalisé en partenariat avec la société russe Yadran, qui apporte expertise technique, accompagnement en matière de formation et engagement à long terme pour la maintenance de l’unité industrielle. Le Président du groupe Yadran, M. Irek SALIKHOV, a souligné que cette raffinerie est bien plus qu’une usine : « Nous construisons un pôle économique régional, un symbole de modernisation et de coopération gagnant-gagnant entre le Mali et la Russie. »



Mme COULIBALY Salimata TRAORÉ, Secrétaire Générale de la Mairie de la Commune VI, a salué un projet structurant pour la jeunesse locale. La raffinerie est porteuse d’espoirs tangibles : création d’emplois directs et indirects, opportunités de formation, développement du commerce local et renforcement des recettes fiscales pour les collectivités.



Le Ministre des Mines, M. Amadou KEÏTA, a pour sa part insisté sur le caractère stratégique de l’initiative. « Ce projet répond à une demande populaire forte. Il permettra au Mali de franchir une étape vers la transformation industrielle de ses ressources, un pilier fondamental de notre développement national», a-t-il ajouté.



Le complexe de Sénou sera construit selon les normes internationales les plus exigeantes. Il comprendra des laboratoires d’analyse, des entrepôts sécurisés et des équipements de dernière génération. Il sera capable de traiter également l’or provenant d’autres pays de la région, positionnant ainsi le Mali comme un acteur central de l’industrie aurifère en Afrique de l’Ouest.

Le lancement des travaux de construction de cette usine est une avancée notable pour le Mali. C’est un projet du peuple, porté par la vision d’un Mali souverain, maître de ses ressources et orienté vers un développement économique inclusif. « C’est un rêve longtemps attendu par le peuple malien, et aujourd’hui il se concrétise », a conclu le Chef de l’État.



Il faut noter que le groupe Yadran a ensuite été reçu en audience par le Président de la Transition, au palais de Koulouba. Ce fut l’occasion pour le Président du Groupe Yadran d’adresser ses remerciements au Président de la Transition, au Gouvernement malien ainsi qu’au peuple malien pour la réussite de cette cérémonie de lancement des travaux de construction de la raffinerie d’or du Mali.